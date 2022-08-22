Новости Эстонии
22.08.2022, 16:31

После доставки Нарвского танка в Виймси посещаемость Эстонского военного музея в уикенд выросла в три раза

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Танк Т-34 прибыл в Эстонский военный музей
Танк Т-34 прибыл в Эстонский военный музей
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

С пятницы по воскресенье в Эстонском военном музее побывало свыше 1000 человек. Это более чем в три раза больше, чем бывает посетителей в музее в обычные выходные дни.

Как сказала Сандра Нийнепуу, возглавляющая отдел информации и маркетинга, интерес посетителей не ограничивался только Нарвским танком, посетители осматривали всю экспозицию музея. „Несомненно, на количестве посетителей сказалось то обстоятельство, что в субботу, в День восстановления независимости, организация Naiskodukaitse организовала в парке усадьбы Виймси концерт, пикник и кафе. Кроме того, в Виймси открыли новый центр культуры Artium, так что день был очень насыщен событиями“, - сказала Нийнепуу.

Как отметила Нийнепуу, большинство посетителей музея говорили на русском языке. „Но приехало и много финнов, они прибывали целыми автобусами, - сказала она, добавив, что люди вели себя спокойно и вежливо. - Если на входе многие хмурились и здоровались по-русски, то, покидая музей, прощались уже на эстонском языке“.

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