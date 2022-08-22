После доставки Нарвского танка в Виймси посещаемость Эстонского военного музея в уикенд выросла в три раза

Как сказала Сандра Нийнепуу, возглавляющая отдел информации и маркетинга, интерес посетителей не ограничивался только Нарвским танком, посетители осматривали всю экспозицию музея. „Несомненно, на количестве посетителей сказалось то обстоятельство, что в субботу, в День восстановления независимости, организация Naiskodukaitse организовала в парке усадьбы Виймси концерт, пикник и кафе. Кроме того, в Виймси открыли новый центр культуры Artium, так что день был очень насыщен событиями“, - сказала Нийнепуу.