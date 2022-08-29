Новости Эстонии
29.08.2022, 08:30

ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: в Нарве могли бы больше говорить о том, каким красивым был город до того, как его разбомбили

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“Я думаю, что все мы, премьер-министры, чувствуем ответственность не только за то, что было сделано, но также и за то, что сделано не было", - говорит Кая Каллас.
“Я думаю, что все мы, премьер-министры, чувствуем ответственность не только за то, что было сделано, но также и за то, что сделано не было", - говорит Кая Каллас.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

По словам премьер-министра, Таллинн не может навязывать Нарве какую бы то ни было идентичность, нарвитяне должны сформировать ее сами. Но ностальгию по советским временам правильной идентичностью назвать никак нельзя.

В пятницу Кая Каллас приехала на интервью с Eesti Päevaleht прямо с традиционной встречи с бывшими главами правительства Эстонии.

Какие советы дают вам бывшие премьер-министры?

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