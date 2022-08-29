29.08.2022, 08:30
ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: в Нарве могли бы больше говорить о том, каким красивым был город до того, как его разбомбили(128)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По словам премьер-министра, Таллинн не может навязывать Нарве какую бы то ни было идентичность, нарвитяне должны сформировать ее сами. Но ностальгию по советским временам правильной идентичностью назвать никак нельзя.
В пятницу Кая Каллас приехала на интервью с Eesti Päevaleht прямо с традиционной встречи с бывшими главами правительства Эстонии.