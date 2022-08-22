ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Домашняя курица снесла огромное яйцо с сюрпризом

Как написала Айве Кивиселг, пару дней назад имеющаяся у нее в хозяйстве молодая курочка снесла яйцо, которое по своим размерам значительно превосходило обычные куриные яйца. Яйцо оказалось в полном смысле слова двойным.

Как пояснил хозяин птичьей фермы Saaremaa Mahemuna Танель Танг, случаи, когда внутри яйца оказывается второе яйцо с твердой скорлупой, крайне редки. „За три года, что я держу куриную ферму, подобного еще не встречал, - сказал Танг, отметив, что с наибольшей долей вероятностью такой сюрприз могут преподнести молодые куры. - Очевидно, что-то нарушилось в процессе формирования яйца“.