Министр здоровья и труда о Нарвской больнице: „Для развития надо еще инвестировать и инвестировать“

Основная тема обсуждения - это, конечно, развитие больницы. Петерсон сказал журналистам, что жители Нарвы стали намного лучше отзываться о работе учреждения. Один из актуальных моментов сейчас, по мнению министра, - как привлечь в Нарву семейных врачей. „Важно, чтобы развивалась не только больница, но и медицинская служба в целом, - прокомментировал он. - Тогда люди будут чувствовать себя защищенными“.

На территории Нарвской больницы планируется открыть центр семейных врачей. Сейчас, по словам Петерсона, власти будут искать финансирование для этого проекта, чтобы в Нарве стремились работать прогрессивные семейные врачи.

Петерсон рассказал, что совсем недавно подписал постановление об увеличении размера подъемных пособий для врачей, приступающих к работе за пределами Таллинна, Тарту и соседних с ними самоуправлений. Подъемное пособие для семейных врачей будет увеличено в три раза, сумма составит до 45 000 евро. Также увеличены суммы пособий другим специалистам - до 30 000 евро. Напомним также, что 1 июня Рийгикогу утвердил поправки к Закону об организации медицинских услуг, которые, в частности, более четко урегулировали возможности для резидентов по специальности „семейная медицина“ подавать заявления на получение собственного списка пациентов.

„Возможно, это поможет тому, чтобы уже осенью сюда приехали работать новые врачи“, - сказал министр.

На вопрос, будет ли повышена зарплата врачам, работающим в Ида-Вирумаа, как это уже было сделано с полицейскими и как планируется поступить с учителями, Пеэп Петерсон ответил, что пока таких планов нет, но разговор был и, возможно, это хорошая идея. Также в режиме обсуждения остаются вопросы о том, как возвращать в Нарву молодых людей, которые уехали учиться в Тарту на медицинские специальности. Они могли бы вернуться в родной город и делать карьеру врача здесь, но для этого, конечно, нужны привлекательные условия.