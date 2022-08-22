КОЛОНКА RusDelfi | Сеешь ветер — пожнешь бурю: убийство Дарьи Дугиной может стать началом террора внутри России

20 августа в Подмосковье погибла Дарья Платонова (Дугина) - дочь философа и идеолога „русского мира“ Александра Дугина. Российские патриоты тут же обвинили в этом украинских террористов и СБУ. Некоторые пошли дальше и указали на поляков, вспомнив весеннюю статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Гардиан, где он провозглашал задачу „уничтожить идеологию русского мира“.

В этой ситуации много странных совпадений: во-первых, машина Дугина находилась на охраняемой парковке, куда могли проникнуть только свои, но никак не украинские „террористы“. Во-вторых, как и в момент убийства Бориса Немцова, камеры видеонаблюдения оказались выключенными. В-третьих, радикальные российские патриоты сильно недовольны ходом „спецоперации“ и отсутствием видимых достижений. И давно твердят о необходимости мобилизации и масштабных военных действий. Кому, как не им, была нужна так называемая „сакральная жертва“?