22.08.2022, 13:56
КОЛОНКА RusDelfi | Сеешь ветер — пожнешь бурю: убийство Дарьи Дугиной может стать началом террора внутри России(7)
20 августа в Подмосковье погибла Дарья Платонова (Дугина) - дочь философа и идеолога „русского мира“ Александра Дугина. Российские патриоты тут же обвинили в этом украинских террористов и СБУ. Некоторые пошли дальше и указали на поляков, вспомнив весеннюю статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Гардиан, где он провозглашал задачу „уничтожить идеологию русского мира“.