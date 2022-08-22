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22.08.2022, 13:56

КОЛОНКА RusDelfi | Сеешь ветер — пожнешь бурю: убийство Дарьи Дугиной может стать началом террора внутри России

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Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Александр Дугин
Александр Дугин
ФОТО: Francesca Ebel | Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Убийство Дарьи Дугиной может подтолкнуть Путина к активным действиям и стать удобным предлогом для начала волны жестоких репрессий в России.

20 августа в Подмосковье погибла Дарья Платонова (Дугина) - дочь философа и идеолога „русского мира“ Александра Дугина. Российские патриоты тут же обвинили в этом украинских террористов и СБУ. Некоторые пошли дальше и указали на поляков, вспомнив весеннюю статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Гардиан, где он провозглашал задачу „уничтожить идеологию русского мира“.

В этой ситуации много странных совпадений: во-первых, машина Дугина находилась на охраняемой парковке, куда могли проникнуть только свои, но никак не украинские „террористы“. Во-вторых, как и в момент убийства Бориса Немцова, камеры видеонаблюдения оказались выключенными. В-третьих, радикальные российские патриоты сильно недовольны ходом „спецоперации“ и отсутствием видимых достижений. И давно твердят о необходимости мобилизации и масштабных военных действий. Кому, как не им, была нужна так называемая „сакральная жертва“?

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