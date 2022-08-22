Житель Литвы осужден за призыв к расправе над русскими из-за войны в Украине

Суд рассмотрел это дело. Судья Гражина Гуджюнене решила признать Витаутаса М. виновным.

По данным суда, Витаутас М. „публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним“.

Мужчину привлекли к ответственности после поступившей жалобы – она представила комментарий Витаутаса М., оставленный на странице одного издания в фейсбуке. Комментарий был под публикацией с цитатой президента Гитанаса Науседы – после того как Россия напала на Украину, президент успокаивал жителей Литвы.

„Мы делаем все, чтобы авантюра России закончилась в Украине“, – цитировали слова Науседы.

Эта публикация привлекла внимание большого числа людей, они оставляли свои комментарии о российской агрессии. Комментировал и Витаутас М.

„Увидел русского, (нецензурное слово – Delfi.lt) по голове“, – написал он. Использование такой лексики и угроза расправы над русскими не осталась без внимания других читателей - одни поддержали, другие осудили комментарий Витаутаса М.

А потом он написал, что те, кто его не поддерживает, „ссыкуны“: „Мои слова, моя свобода или несвобода. Если что, я буду сидеть, а вы дальше будете сцать в штаны“.

Один из читателей посоветовал Витаутасу М. „опомниться“ и пригрозил, что обратится в полицию, тот в ответ нахамил ему.

Полиция обратилась в Службу инспектора по журналистской этике и попросила экспертов оценить комментарий жителя Таураге.

По данным специалистов, в ходе коммуникативного акта „был высказан призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательство к насилию и физической расправе над ними. Также в высказывании звучит насмешка, призыв к ненависти в отношении русских“.

Витаутас М. признал свою вину, однако уверял, что он не думал, что за такие действия ему может грозить уголовная ответственность.