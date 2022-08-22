Пьяное ДТП в Корее: как здесь замешан спорт?

Несколько лет назад среди ряда отстраненных за употребление алкоголя на тренировочной базе были призеры Олимпиады — Ким Чхоль Мин и Ким Тхэ Юн. Конькобежцы изначально были забанены на пару месяцев, но затем Национальный олимпийский комитет (НОК) Кореи увеличил отстранение до шести. Также пятерке залетчиков назначили сутки общественных работ.

Подобный эпизод случился совсем недавно возле тренировочного центра в Чинчхоне. 22 июля четверо конькобежцев отправились на ужин. После завершения вечера призер юношеской Олимпиады Чон Чжэ Ун предложил отвезти своих друзей на базу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это повлекло за собой годичную дисквалификацию.

После возвращения на базу конькобежцы отправились на вечеринку по случаю дня рождения шорт-трекистки Пак Чжи Юн. Когда и эта часть вечера подошла к концу, призер Олимпийских игр Ким Мин Сок отвез друзей по команде по домам, но не справился с управлением. Спортсмен врезался в конструкцию, разделяющую тротуар и подъездную дорожку. За это он получил 18-месячное отстранение.

Чон Сон Ге, который был на месте аварии Кима, получил всего шесть месяцев бана за пособничество другу по команде. А призер Олимпиады и чемпионата мира Чон Чжэ Вон отделался самой лайтовой санкцией — два месяца.

От безалаберности конькобежцев пострадал и тренер команды Ким Джин Сун. За отсутствие надзора специалист не сможет работать ближайший год.

Отмазаться ни у кого не получилось, потому что все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все виновники ДТП могли обжаловать решение, но не стали этого делать. Дисквалификация никак не повлияет на их возможное участие в Олимпийских играх-2026, но значительно усложнит им путь туда, потому что тренировочный простой еще никому не шел на пользу.

Источник Sport24

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