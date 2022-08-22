22.08.2022, 13:15
В Ярвамаа аист устроил пожар на сенокосе(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Ярвамаа спасателям пришлось тушить пожар, который вызвал аист. К сожалению, саму птицу спасти не удалось.
В воскресенье спасатели получили вызов к подстанции Туви в поселке Аравете в Ярвамаа, где загорелся сенокос. Когда спасатели прибыли на место, горело около 20 квадратных метров поля.
Как выяснилось, аист влетел в линии электропередач, в результате чего случилось замыкание. От искр загорелась сухая трава. К сожалению, аист скончался.