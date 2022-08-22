ЧП и криминал
22.08.2022, 13:15

В Ярвамаа аист устроил пожар на сенокосе

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Аист (иллюстративное фото)
Аист (иллюстративное фото)
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

В Ярвамаа спасателям пришлось тушить пожар, который вызвал аист. К сожалению, саму птицу спасти не удалось.

В воскресенье спасатели получили вызов к подстанции Туви в поселке Аравете в Ярвамаа, где загорелся сенокос. Когда спасатели прибыли на место, горело около 20 квадратных метров поля.

Как выяснилось, аист влетел в линии электропередач, в результате чего случилось замыкание. От искр загорелась сухая трава. К сожалению, аист скончался.

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