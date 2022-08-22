Правда ли, что в финской пиццерии посетителю пришлось доплатить за то, что он русский?

Зато по надписям на чеке можно идентифицировать ресторан. Единственное в Финляндии заведение под названием Napule Pizzeria Napoletana и соответствующим чеку номером телефона находится в Хельсинки по адресу Кайвокату, 8 и имеет свой сайт , а также странички в Instagram и Facebook . Вечером 11 августа пиццерия разместила в соцсетях следующее сообщение : „Napule Pizzeria Napoletana — ресторан, который обслуживает клиентов уважительно и одинаково, независимо от их национальности, расы, цвета кожи или религии, и будет продолжать в том же духе.

Естественным желанием журналистов было бы связаться с автором нашумевшего поста в Instagram и расспросить о подробностях происшествия. Однако поста с таким содержанием по состоянию на 18 августа в Instagram нет. Более того, относительно ранние распространители новости — например, City SPb — не указали источник, из которого были взяты скриншоты. Поэтому вопрос, появлялась ли вообще такая публикация, остаётся открытым.

Публикация сопровождалась скриншотом поста в Instagram, сделанного, судя по всему, самим пострадавшим, причём имя хозяина аккаунта было тщательно замазано. На фото мы видим ресторанный чек, одна из позиций которого обозначена как „Venäläinen, mene kotiin“ («Русский, отправляйся домой“). В тот же день, 11 августа, о случае рассказали „ Невские новости » со ссылкой на финского журналиста Кости Хейсканена, который якобы на примере этого случая предостерёг россиян от поездки в страну. Также история разошлась по сети „ВКонтакте“ — в частности, на питерских ресурсах City SPb и „ Будь в курсе! ». На следующий день к теме обратились телеканал „ Царьград », „ Парламентская газета », РИА „ФАН“ , Fishki.net , ruposters , „ Абzац », „ Блокнот » и другие издания. Большой резонанс вызвала запись на эту тему ЖЖ-блогера edwinbell .

Наибольший ажиотаж (33 500 просмотров) вызвала публикация от 11 августа в Telegram-канале „Денацификация UA“ со следующим текстом: „В Финляндии уроженцу РФ пиццерия добавила в счёт €5 за то, что он русский. Причём с гнусной националистической выходкой столкнулся не наш обыватель, а бежавший в Финляндию „либерал“, выступающий против СВО. Этот случай на фоне требования Зеленского выслать „заграничных“ русских в РФ слегка приоткрыл глаза „политэмигранту“, который наконец-то увидел нацизм в антироссийской кампании за рубежом“.

В интернете циркулирует фотография поддельной квитанции, на которой с клиента взяли €5 за то, что он русский. Этот чек — не от Napule, и мы гарантируем, что наш ресторан не потерпит расизма, ксенофобии или любого другого вида дискриминации. Мы ни в коем случае не будем взимать деньги на основе этих очень вредных и опасных моделей мышления. Из чеков на картинках видно, что шрифт и код туалета на них указаны разные. Мы всегда стараемся обеспечить нашим клиентам приятные впечатления, и подобное общение не входит в наши принципы работы. Мы по-прежнему стараемся отвечать на все обращения по этому поводу, однако надеемся, что эта публикация поможет вам понять, что перед нами мошенничество, цель которого — опорочить репутацию ресторана.

До сих пор мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию. Napule Pizzeria Napoletana продолжит предлагать высококачественную и настоящую неаполитанскую пиццу всем клиентам, уважительно и в равной степени. Спасибо!!!!!“

В апдейте администрация заведения сообщила о том, что подала заявление в полицию, а также связалась с российским посольством для объяснения ситуации. К публикации прилагались фотографии двух чеков — из вирусного поста, а также настоящего.

Действительно, мы видим, что подлинный чек (от 11 августа) выглядит несколько иначе: и шрифт, и мелкие детали на нём другие. Маловероятно, чтобы хозяева пиццерии пошли на подлог, легко проверяемый через любой третий чек случайного клиента, выданный до 3 августа включительно — дату, указанную на сомнительном чеке. Кроме того, нельзя не отметить, что речь идёт об официальных отчётных документах, информация с которых идёт в налоговые органы. Своё опровержение в интервью российским и финским изданиям сделала и администратор ресторана.

Таким образом, нет никаких оснований считать подлинными как чек с популярной фотографии, так и сопровождающее публикацию анонимное заявление.