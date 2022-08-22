Таллинн сделает окрестности остановки Винеэри более безопасными для пешеходов

„Безопасность пешеходов – наш приоритет, мы всегда обращаем на это много внимания при реконструкции улиц. И все же иногда ситуацию можно улучшить при небольших изменениях, не требующих множества ресурсов и времени. Именно так обстоит дело с обеспечением большей безопасности городского пространства на участке Пярнуского шоссе между Винеэри и Лийвалайа. Мы также обратились к собственнику Дома журналистики с просьбой построить тротуары за счет сокращения парковочных мест“, - пояснил вице-мэр Владимир Свет.

В ходе работ в нескольких местах будут установлены столбики, препятствующие незаконной парковке и остановке автомобилей на тротуаре. На нескольких перекрестках будет скорректирован радиус поворота автомобилей, что поможет снизить скорость их движения. Также появятся новые пешеходные переходы на улицах Татари и Луха. Перед домом по адресу Пярнуское шоссе, 66, установят пандус в продолжение траектории движения людей после пешеходного перехода. Кроме того, в нескольких местах будут установлены более низкие бордюры, обновят разметку и установят дорожные знаки, обращающие внимание водителей на пешеходов.

„Крупные изменения предполагают полную реконструкцию Пярнуского шоссе, мы хотим уже в новом году приступить к её проектированию. Это подразумевает также изменение расположения трамвайных остановок и циклов работы светофоров, что помогло бы сделать передвижение людей более безопасным и логичным. Это очень важно, в особенности учитывая большое количество учебных заведений в этом районе, однако осуществимо лишь в результате более продолжительного и большого планирования“, - добавил Свет.

Таллинн каждое лето перед началом учебного года обновляет разметку рядом с учебными заведениями, чтобы дорога детей в школу была безопаснее, а водители - внимательнее при более активном, по сравнению с летним периодом, дорожном движении. Рядом с вышеназванным участком находятся Таллиннская Тынисмяэская реальная школа, Таллиннская высшая техническая школа, Таллиннская школа музыки и балета MUBA, Таллиннский политехникум, Таллиннская общая гимназия и Таллиннская гуманитарная гимназия.