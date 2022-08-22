Велогонка „Балтийская цепь“ завершилась триумфом сборной Эстонии

Самый длинный этап велотура проходил в основном по ветру, из-за чего, скорости велосипедистов были увеличены. В итоге средняя скорость составила 46,5 км/ч. Долгое время впереди ехала группа из 6 велосипедистов, в которую входил велосипедист клуба „Peloton“ Кен Пост из Эстонии. Самый известный велогонщик – член сборной Германии Доменик Вайнштейн, дважды завоевавший серебро в индивидуальной гонке преследования на 4 км на чемпионате мира по велоспорту на треке. В 2016 и 2019 годах, в финале ему противостоял сегодняшний суперзвезда команды Ineos-Grenadiers Филиппо Ганна.

Учитывая состояние велотура и характер заездов, можно было ожидать, что велогонщики не дотянут до финиша в лидерах, как в итоге и вышло. Они были впереди до круга Пирита-Козе-Клоостриметса, заняв первые места во всех трех промежуточных финишах. Финн Йеспер Линдал из любительского клуба CCN Factory Racing Georgia выиграл на Эмумяэ и Раасику, а швед Эдвин Ловидиус (Svealand Cycling) победил в Таллинне.

Примерно за 10 км до конца Ловидиуса догнали и было ясно, что будет групповой финиш. Сийм Кисконен, Михкель Райм и Норман Вахтра отлично подготовили Мартина Лааса, фронтспринтера сборной Эстонии, к последнему повороту и помогли одержать победу. Лаас одержал вторую победу за три дня. Немец Анри Улиг (команда Alpecin-Deceuninck) пересек финишную черту вторым, а голландец Ларс Руффаер (Allinq Continental) - третьим.

Итоговую победу велотура, одержал Райт Ярм, три дня выступавший в майке лидера. Велотур впервые был включен в календарь Международного союза велосипедистов (UCI). Райт обошёл Лааса, заработавшего 10 бонусных секунд всего на одну секунду. Немец Мика Хеминг (ATT Investments) стала третьим с отставанием в 7 секунд.

Ярм также стал лучшим молодым велогонщиком до 23 лет, Лаас получил самую стабильную майку, а словак Матуш Шточек (ATT Investments) - майку промежуточного финиша. Лучшей командой, стала сборная Эстонии. В велотуре финишировало 88 велогонщика.