Планируете купить подержанный автомобиль? Вот на что обязательно нужно обратить внимание
Автомобильный рынок уже давно находится в ситуации, когда доступность новых автомобилей значительно сократилась, а сроки поставки продлеваются в новый год. Благодаря этому спрос на подержанные автомобили вырос в геометрической прогрессии. На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля, объясняет эксперт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и Хенрик Хенк, руководитель отдела продаж подержанных автомобилей Elke Mustamäe.
По словам Хенрика Хенка, руководителя отдела продаж подержанных автомобилей Elke Mustamäe, покупка подержанного автомобиля более рискованна по сравнению с покупкой нового автомобиля, тут поможет тщательная предварительная работа „Подержанный автомобиль покупается в первую очередь из-за более низкой цены и доступности, важно проверить прошлое как продавца, так и автомобиля, и убедиться, что автомобиль надежен, чтобы избежать претензий в будущем. Самый безопасный способ сделать это — обратиться в автосалон или в надежную ремонтную мастерскую, которые знают, как правильно проверить подержанные автомобили,“- сказал Хенк.
Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору также рекомендует перед покупкой проверять предысторию зарегистрированного в Эстонии автомобиля и его владельцев. К сожалению, потребительские споры, связанные с покупкой подержанных автомобилей, из года в год не уменьшаются.
„Потребительские споры происходят довольно часто при покупке подержанных автомобилей, сейчас можно сказать, что как минимум повысилась осведомленность потребителей о своих правах. Споры чаще всего связаны с дефектами, появившимися на подержанном автомобиле, и решения комиссии не всегда в пользу покупателя,“- объясняет Маргот Леен, эксперт по спорам Департамента защиты прав потребителей.
Проведите тщательную проверку данных
Покупка автомобиля – это важное решение, которое не следует принимать эмоционально. Департамент по защите прав потребителей отстаивает права покупателя при покупке автомобиля в автосалоне или компании, торгующей подержанными автомобилями. При покупке у частного лица все возможные в последующем споры разрешает суд, поскольку законы о защите прав потребителей не распространяются на сделки между частными лицами. Поэтому перед покупкой стоит тщательно проверить информацию о продавце.
„Информацию о компаниях можно проверить в бизнес-реестре и на веб-сайте кредитной информации. Также стоит изучить предысторию частного лица — помогают запросы из Google, соцсетей и кредитной информации. Также стоит проверить, совпадают ли данные продавца с данными в договоре,“- рекомендует Хенк. Он добавил, что безопаснее покупать подержанный автомобиль с заводской гарантией или проверкой данных, проведенной дилерским центром.
При покупке подержанного автомобиля нужно все проверять детально. Наибольшую информацию о прошлом автомобиля можно получить в э-сервисе дорожного департамента, где можно выполнить проверку данных по VIN-коду и регистрационному номеру автомобиля, а также информацию о дорожно-транспортных повреждениях можно получить из запроса от Эстонского фонда дорожного страхования.
Свой глаз — алмаз
Покупка подержанных автомобилей из-за рубежа всегда была популярна среди жителей Эстонии, в этом случае уровень цен может быть ниже, но риск стать жертвой мошенничества несколько выше. Поэтому перед покупкой все же стоит оценить автомобиль своими глазами и проверить состояние шин, наличие ржавчины и фар. Также следует убедиться, что не предпринимались попытки скрыть несчастные случаи или другие ошибки, не отраженные в документации по истории транспортного средства.
„К сожалению, в Эстонии есть несколько случаев, когда внешне идеальное транспортное средство после аварии ломается пополам. Это ясно показывает, что транспортное средство уже побывало в аварии, а затем было пересобрано из нескольких разных автомобилей. В таких случаях человеческих травм больше, а иногда даже со смертельным исходом, потому что самая большая проблема восстановленных автомобилей - это неисправные подушки безопасности,“- отметил Хенк.
„После того, как подходящий автомобиль выбран, стоит отправиться на тест-драйв: протестировать автомобиль на разных скоростях движения, проверить тормоза и убедиться в надежности автомобиля даже при движении по трассе. Двери автомобиля должны закрываться идеально и, по возможности, также проверить двигатель автомобиля – мотор надежного автомобиля запускается в течение нескольких секунд,“- советует Хенк.
По словам Хенка самое опасное, это скрытая аварийность и ошибки, результат хитроумно скрытых сбоев очень трудно обнаружить невооруженным глазом.
„Одной из причин, по которой все больше людей покупают подержанный автомобиль через дилерский центр, является гарантия, которую дает продавец. Это прибавляет уверенности в том, что подержанный автомобиль не с откатанным пробегом и не аварийиный. В дилерском центре мы проводим комплексную диагностику и проверку всех автомобилей на выявление возможных скрытых дефектов,“- сказал Хенк.
Если сомневаешься, не покупай
Департамент защиты прав потребителей также рекомендует при покупке подержанного автомобиля подписать как можно более подробный договор купли-продажи, в котором фиксируются продавец и покупатель автомобиля, цена, состояние автомобиля, данные, комплектация и пробег. Также целесообразно сохранить объявление о продаже, документы, описывающие техническое состояние автомобиля и т.п., связанные со сделкой. Независимо от того, предоставляет продавец так называемую гарантию на автомобиль или нет, потребитель имеет право предъявить претензии юридическому лицу-продавцу в течение 2 лет даже при покупке подержанного автомобиля.
Если что-то кажется подозрительным или данные автомобиля кажутся неверными, рекомендуется не совершать покупку, поскольку наличие дефекта не дает автоматически права на отказ от договора и получение возмещения - в частности, покупатель может потребовать от продавца ремонта или замены дефектной детали, если это возможно и не причиняет продавцу необоснованных затрат или необоснованных неудобств. При недостижении соглашения с продавцом необходимо подать письменную претензию, на которую продавец должен ответить в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с предложенным решением, комиссия по потребительским спорам поможет с дальнейшими действиями.