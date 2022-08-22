Планируете купить подержанный автомобиль? Вот на что обязательно нужно обратить внимание

„Информацию о компаниях можно проверить в бизнес-реестре и на веб-сайте кредитной информации. Также стоит изучить предысторию частного лица — помогают запросы из Google, соцсетей и кредитной информации. Также стоит проверить, совпадают ли данные продавца с данными в договоре,“- рекомендует Хенк. Он добавил, что безопаснее покупать подержанный автомобиль с заводской гарантией или проверкой данных, проведенной дилерским центром.

Покупка автомобиля – это важное решение, которое не следует принимать эмоционально. Департамент по защите прав потребителей отстаивает права покупателя при покупке автомобиля в автосалоне или компании, торгующей подержанными автомобилями. При покупке у частного лица все возможные в последующем споры разрешает суд, поскольку законы о защите прав потребителей не распространяются на сделки между частными лицами. Поэтому перед покупкой стоит тщательно проверить информацию о продавце.

„Потребительские споры происходят довольно часто при покупке подержанных автомобилей, сейчас можно сказать, что как минимум повысилась осведомленность потребителей о своих правах. Споры чаще всего связаны с дефектами, появившимися на подержанном автомобиле, и решения комиссии не всегда в пользу покупателя,“- объясняет Маргот Леен, эксперт по спорам Департамента защиты прав потребителей.

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору также рекомендует перед покупкой проверять предысторию зарегистрированного в Эстонии автомобиля и его владельцев. К сожалению, потребительские споры, связанные с покупкой подержанных автомобилей, из года в год не уменьшаются.

По словам Хенрика Хенка, руководителя отдела продаж подержанных автомобилей Elke Mustamäe, покупка подержанного автомобиля более рискованна по сравнению с покупкой нового автомобиля, тут поможет тщательная предварительная работа „Подержанный автомобиль покупается в первую очередь из-за более низкой цены и доступности, важно проверить прошлое как продавца, так и автомобиля, и убедиться, что автомобиль надежен, чтобы избежать претензий в будущем. Самый безопасный способ сделать это — обратиться в автосалон или в надежную ремонтную мастерскую, которые знают, как правильно проверить подержанные автомобили,“- сказал Хенк.

При покупке подержанного автомобиля нужно все проверять детально. Наибольшую информацию о прошлом автомобиля можно получить в э-сервисе дорожного департамента, где можно выполнить проверку данных по VIN-коду и регистрационному номеру автомобиля, а также информацию о дорожно-транспортных повреждениях можно получить из запроса от Эстонского фонда дорожного страхования.

Свой глаз — алмаз

Покупка подержанных автомобилей из-за рубежа всегда была популярна среди жителей Эстонии, в этом случае уровень цен может быть ниже, но риск стать жертвой мошенничества несколько выше. Поэтому перед покупкой все же стоит оценить автомобиль своими глазами и проверить состояние шин, наличие ржавчины и фар. Также следует убедиться, что не предпринимались попытки скрыть несчастные случаи или другие ошибки, не отраженные в документации по истории транспортного средства.

„К сожалению, в Эстонии есть несколько случаев, когда внешне идеальное транспортное средство после аварии ломается пополам. Это ясно показывает, что транспортное средство уже побывало в аварии, а затем было пересобрано из нескольких разных автомобилей. В таких случаях человеческих травм больше, а иногда даже со смертельным исходом, потому что самая большая проблема восстановленных автомобилей - это неисправные подушки безопасности,“- отметил Хенк.

„После того, как подходящий автомобиль выбран, стоит отправиться на тест-драйв: протестировать автомобиль на разных скоростях движения, проверить тормоза и убедиться в надежности автомобиля даже при движении по трассе. Двери автомобиля должны закрываться идеально и, по возможности, также проверить двигатель автомобиля – мотор надежного автомобиля запускается в течение нескольких секунд,“- советует Хенк.

По словам Хенка самое опасное, это скрытая аварийность и ошибки, результат хитроумно скрытых сбоев очень трудно обнаружить невооруженным глазом.