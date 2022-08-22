Huawei Matebook D16: лаптоп в стиле макбука с привычной начинкой от Windows. Обзор RusDelfi

Huawei MateBook D16 рекламируется как лаптоп, который идеально подойдет для работы в офисе и дома. Для этого у него есть 16-дюймовый экран с очень тонкими рамками вокруг него, которые позволяют взять максимум от размера лаптопа.

Дизайн серии MateBook очень сильно напоминает макбуки Apple. У лаптопа металлический корпус серого цвета, а все поверхности матовые, благодаря чему следы от рук на них малозаметны. Дизайн эргономичный, стильны и гладкий - услада для глаз.

Лаптоп открывается на угол до 150 градусов и точно фиксируется. Это сделано для того, чтобы с ним было удобно работать как в дороге, так и стоя или делая параллельно другие дела. Дополнительно с этим помогает защита от мерцания.

Важным бонусом для работы, а именно для различных онлайн-совещаний и встреч является вебкамера с расширением 1080p, что среди лаптопов все еще встречается не часто, и широким углом 88°. Это позволяет одновременно нескольким участникам попасть в кадр и обеспечивают более эффективное проведение видеовстреч.

Камера на базе искусственного интеллекта имеет ряд крайне полезных опций, которые уже встроены в систему лаптопа:

возможность изменить фон (если надо скрыть окружающую обстановку и сохранить конфиденциальность);

функция автоцентрирования (регулирует угол обзора по мере вашего движения, позволяя вам всегда оставаться в центре кадра);

функция изменения взгляда „зрительный контакт“ (автоматически определяет направление взгляда, чтобы не было заметно, когда вы смотрите в сторону);

MateBook D16 имеет четыре неплохих микрофона, расположенные рядом с тачпадом. Ваш голос будет слышно хорошо, даже если вы отойдете от компьютера на пару метров (Huawei обещает до 5 метров). Также микрофоны оснащены системой умного подавления шума - можно спокойно говорить на улице или в людном офисе.