Huawei Matebook D16: лаптоп в стиле макбука с привычной начинкой от Windows. Обзор RusDelfi
Серию компьютеров Matebook от Huawei называют макбуками Windows–мира из-за их похожего внешнего вида. Это идеальный вариант для тех, кому нравится дизайн и легкость макбуков, но кто не готов отказаться от привычной операционной системы Windows.
Huawei MateBook D16 рекламируется как лаптоп, который идеально подойдет для работы в офисе и дома. Для этого у него есть 16-дюймовый экран с очень тонкими рамками вокруг него, которые позволяют взять максимум от размера лаптопа.
Дизайн серии MateBook очень сильно напоминает макбуки Apple. У лаптопа металлический корпус серого цвета, а все поверхности матовые, благодаря чему следы от рук на них малозаметны. Дизайн эргономичный, стильны и гладкий - услада для глаз.
Лаптоп открывается на угол до 150 градусов и точно фиксируется. Это сделано для того, чтобы с ним было удобно работать как в дороге, так и стоя или делая параллельно другие дела. Дополнительно с этим помогает защита от мерцания.
Важным бонусом для работы, а именно для различных онлайн-совещаний и встреч является вебкамера с расширением 1080p, что среди лаптопов все еще встречается не часто, и широким углом 88°. Это позволяет одновременно нескольким участникам попасть в кадр и обеспечивают более эффективное проведение видеовстреч.
Камера на базе искусственного интеллекта имеет ряд крайне полезных опций, которые уже встроены в систему лаптопа:
возможность изменить фон (если надо скрыть окружающую обстановку и сохранить конфиденциальность);
функция автоцентрирования (регулирует угол обзора по мере вашего движения, позволяя вам всегда оставаться в центре кадра);
функция изменения взгляда „зрительный контакт“ (автоматически определяет направление взгляда, чтобы не было заметно, когда вы смотрите в сторону);
MateBook D16 имеет четыре неплохих микрофона, расположенные рядом с тачпадом. Ваш голос будет слышно хорошо, даже если вы отойдете от компьютера на пару метров (Huawei обещает до 5 метров). Также микрофоны оснащены системой умного подавления шума - можно спокойно говорить на улице или в людном офисе.
Кроме того, лаптоп очень легкий и весит всего 1,7 кг при размере 357 × 249 × 18,5 мм. Компактная зарядка 65W USB-C по размеру практически такая же, как и у телефонов Huawei. Одним словом, носить лаптоп с собой не составит особого труда.
Если у вас есть телефон Huawei, то его можно подсоединить к компьютеру и вывести его экран на экран компьютера. С помощью этого также можно перекинуть файл с телефона на компьютер и обратно - экосистема Huawei работает, как функция AirDrop от Apple.
Другие важные характеристики:
Оперативная память 16 Гб + встроенная память 512 Гб;
Процессор Intel Core i5 1245OH, до 3.3 ГГц;
Мощность батареи 60 Вт-ч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge;
Порты: USB-С (2 штуки), USB 3.2 и USB20, также HDMi и порт для наушников;
Мощность батареи 60 Вт-ч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge;
Клавиатура с отдельным цифровым блоком справа для тех, кто по нему скучает;
Кнопка запуска с распознаванием отпечатка пальца.
Соотношение цены и качества радует - в Эстонии MateBook D16 будет продаваться по цене 800-850 евро.