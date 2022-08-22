Нас ожидает осенний рост цен. Потребители изменили свои привычки

Как сказал заведующий отделом закупок торговой сети Maxima Eesti Мартинас Пикелис, за последний год больше всего выросли цены на бакалею, кофе, свежее мясо, сырое молоко и на все продукты, которые используются как сырье, то есть имеющие низкую добавленную стоимость. Меньше повысились цены на продукты питания с высокой добавленной стоимостью, то есть на продукты, в которых удельный вес сырья в конечном изделии незначителен.