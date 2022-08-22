Экономика
22.08.2022, 13:45

Нас ожидает осенний рост цен. Потребители изменили свои привычки

 (21)
Маркетинговые уловки в магазинах дело обычное, но и покупатели проявляют всю большую сметливость.
Маркетинговые уловки в магазинах дело обычное, но и покупатели проявляют всю большую сметливость.
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Потребители, как отмечают представители отечественных торговых сетей, изменили свои привычки. По многим группам товаров ожидается повышение цен, пишет Delfi Ärileht.

Как сказал заведующий отделом закупок торговой сети Maxima Eesti Мартинас Пикелис, за последний год больше всего выросли цены на бакалею, кофе, свежее мясо, сырое молоко и на все продукты, которые используются как сырье, то есть имеющие низкую добавленную стоимость. Меньше повысились цены на продукты питания с высокой добавленной стоимостью, то есть на продукты, в которых удельный вес сырья в конечном изделии незначителен.

„Нет ни одной категории продуктов питания, цена на которые не выросла бы за последний год. По прогнозам многих аналитиков, в ближайшие месяцы продукты будут все больше дорожать, так как продолжают расти цены на топливо, электроэнергию, газ, зерно, молоко и другое сырье“, - сказал он.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии