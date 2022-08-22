Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома попечения женщины

Ее исчезновение заметили около 19 часов. Куда могла направиться женщина, неизвестно. По словам персонала учреждения, женщина употребляет лекарства, без которых ее жизни может угрожать опасность. Также женщина испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.

Уходя, она была одета в пестрое платье и пестрые брюки. У женщины седые волосы, рост примерно 158 см, телосложение худощавое.

Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.