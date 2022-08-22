Новости Эстонии
22.08.2022, 07:22

Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома попечения женщины

 
Vao hooldekodust lahkunud Kirile.
Vao hooldekodust lahkunud Kirile.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кириле, которая ушла вчера из расположенного в Вирумаа дома попечения и не вернулась.

Ее исчезновение заметили около 19 часов. Куда могла направиться женщина, неизвестно. По словам персонала учреждения, женщина употребляет лекарства, без которых ее жизни может угрожать опасность. Также женщина испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.

Уходя, она была одета в пестрое платье и пестрые брюки. У женщины седые волосы, рост примерно 158 см, телосложение худощавое.

Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

Vao hooldekodust lahkunud Kirile.

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