22.08.2022, 07:22
Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома попечения женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кириле, которая ушла вчера из расположенного в Вирумаа дома попечения и не вернулась.
Ее исчезновение заметили около 19 часов. Куда могла направиться женщина, неизвестно. По словам персонала учреждения, женщина употребляет лекарства, без которых ее жизни может угрожать опасность. Также женщина испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.
Уходя, она была одета в пестрое платье и пестрые брюки. У женщины седые волосы, рост примерно 158 см, телосложение худощавое.
Если кто-то видел изображенную на фото женщину или знает, где она может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.