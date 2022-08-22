Эстонский борец завоевал бронзу на молодёжном чемпионате мира

В матче за бронзу Карелсон встречался с победителем утешительной встречи, Романом Бальчхивским из Молдовы, который в утешительной встрече обыграл Иоунута Госу из Румынии со счетом 5:1. Матч за бронзу прошел под диктовку Карельсона. Карельсон сумел в самом начале вывести соперника в партер, заработав за это два очка и еще дважды поборов соперника.

Первая половина закончился со счетом 6:0 в пользу Карелсона. Во второй половине Карелсону удалось перехватить атаку соперника и набрать еще 2 очка. Кроме того, в конце матча был дополнительный балл за протест соперника, который не был удовлетворен, поэтому бронзовая медаль досталась с подавляющим счетом 9-0.

Чемпионом мира стал иранец Али Абедидарзи, с небольшим перевесом победивший Карелсона в полуфинале, в финале победивший казахстанца Юсуфа Мациева со счетом 9:4, бронзу завоевал, помимо Карелсона, кыргызский борец Нурманбек Уулу.