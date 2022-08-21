ГАЛЕРЕЯ | Дети украинских беженцев выступили с концертом на пароме Isabellе(2)
Ансамбль украинских беженцев, в котором большинство участников составляют дети, выступил сегодня с концертом в Таллинне на пароме Isabelle, где нашли приют около 1800 уехавших от войны в Украине человек.
Две недели назад музыканты эстонской школы колоколов Arsis выступили перед живущими на пароме Isabella украинскими беженцами, после чего желающие сами смогли научиться игре на этих музыкальных инструментах, передает rus.err.
К обучению приступили желающие всех возрастов, от мала до велика. Учителя школы рассказывают, что для большинства учеников это были первые в жизни уроки музыки. Всего за две недели и восемь занятий начинающие музыканты смогли не только научиться читать ноты, но и исполнять полноценные музыкальные произведения.
В воскресенье на пароме состоялся праздничный концерт, на котором каждая группа исполнила по два произведения.