21.08.2022, 21:23
ФОТО | Очередной пьяный водитель перевернулся и закончил свой путь в кювете(6)
В воскресенье в начале восьмого вечера на 20-м километре шоссе Вильянди - Рынгу (волость Вильянди) произошло ДТП - автомобиль Toyota выехал в кювет.
По предварительным данным, машину вынесло в кювет, затем она перевернулась и вновь встала на колеса.
Когда на место аварии прибыли полицейские и медики скорой помощи, в автомобиле находился один человек. Было установлено, что мужчина нетрезв. Он утверждал, что за рулем был не он, но всё свидетельствует о том, что именно он управлял машиной.
Обстоятельства ДТП уточняются. Никто в аварии не пострадал.