ЧП и криминал
21.08.2022, 21:23

ФОТО | Очередной пьяный водитель перевернулся и закончил свой путь в кювете

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В воскресенье в начале восьмого вечера на 20-м километре шоссе Вильянди - Рынгу (волость Вильянди) произошло ДТП - автомобиль Toyota выехал в кювет.

По предварительным данным, машину вынесло в кювет, затем она перевернулась и вновь встала на колеса.

Когда на место аварии прибыли полицейские и медики скорой помощи, в автомобиле находился один человек. Было установлено, что мужчина нетрезв. Он утверждал, что за рулем был не он, но всё свидетельствует о том, что именно он управлял машиной.

Обстоятельства ДТП уточняются. Никто в аварии не пострадал.

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RusDelfi
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