За рубежом
21.08.2022, 21:39

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (179-й день) | Россия остановила морское пассажирское сообщение по Черному морю

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Это учения. Но украинские власти опасаются на День независимости серьезных инцидентов
Это учения. Но украинские власти опасаются на День независимости серьезных инцидентов
ФОТО: DIMITAR DILKOFF | SCANPIX

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

Главным событием дня является гибель Дарьи Дугиной - дочери одного из идеологов „русского мира“ Александра Дугина. Машина, в которой ехала Дарья, взорвалась накануне вечером в Подмосковье. СК России заявил, что ее убийство было заранее спланировано и носило заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя. Убийство Дарьи Дугиной стало одним из самых обсуждаемых тем в российском твиттере. Многие чиновники и про-кремлевские журналисты написали о возможной причастности украинской стороны. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк заявил: „Украина, безусловно, к этому не имеет отношения“.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил об опасности ракетных обстрелов Киева 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости. Ранее о возможных опасностях для гражданского населения в дни праздников предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готовится ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа. В центре Киева выставлена разбитая российская военная техника, однако массового празднования не будет. В Киеве введен запрет на проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа. По данным СМИ, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале столицы, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома. В Харькове в течение Дня Независимости будет длинный комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В оперативном командовании „Юг“ вооруженных сил Украины сообщили, что наблюдают рост количества российских носителей ракет в Черном море. Это изменение там расценивают как возможный признак подготовки к обстрелам украинских городов в День независимости Украины.

Согласно вечерней сводке ВСУ на всех направлениях российские войска ограничивались обстрелами украинских позиций из ствольной и реактивной артиллерии, а также ударами авиации.

Также сообщается, что российские войска пытались вести локальные наступательные бои на нескольких участках фронта, по получили отпор и были вынуждены отступить.

Министерство обороны Турции сообщает, что в воскресенье утром из украинских портов вышли еще четыре судна с сельскохозяйственной продукцией: два - из Черноморска и по одному - из Одессы и Южного.

Россия остановила морское пассажирское сообщение по Черному морю между рядом городов региона „по техническим причинам“. Речь идет о сообщении между Новороссийском, Геленджиком, Сочи, Сухумом, а также Ялтой и Севастополем. Уточнять, по каким причинам было решено закрыть сообщение, перевозчики отказываются.

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