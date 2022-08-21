ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (179-й день) | На фронте без перемен

Главным событием дня является гибель Дарьи Дугиной - дочери одного из идеологов „русского мира“ Александра Дугина. Машина, в которой ехала Дарья, взорвалась накануне вечером в Подмосковье. СК России заявил, что ее убийство было заранее спланировано и носило заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя. Убийство Дарьи Дугиной стало одним из самых обсуждаемых тем в российском твиттере. Многие чиновники и про-кремлевские журналисты написали о возможной причастности украинской стороны. Советник президента Зеленского Михаил Подоляк заявил: „Украина, безусловно, к этому не имеет отношения“.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил об опасности ракетных обстрелов Киева 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости. Ранее о возможных опасностях для гражданского населения в дни праздников предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина готовится ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа. В центре Киева выставлена разбитая российская военная техника, однако массового празднования не будет. В Киеве введен запрет на проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа. По данным СМИ, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале столицы, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома. В Харькове в течение Дня Независимости будет длинный комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В оперативном командовании „Юг“ вооруженных сил Украины сообщили, что наблюдают рост количества российских носителей ракет в Черном море. Это изменение там расценивают как возможный признак подготовки к обстрелам украинских городов в День независимости Украины.

Согласно вечерней сводке ВСУ на всех направлениях российские войска ограничивались обстрелами украинских позиций из ствольной и реактивной артиллерии, а также ударами авиации.