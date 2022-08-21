При захвате отеля в столице Сомали погибли 30 человек

В министерстве здравоохранения рассказали о 21 погибшем. По данным властей, 117 человек получили ранения, в том числе тяжелые, передает DW.

Вечером 19 августа злоумышленники ворвались в пользующийся популярностью отель, расположенный неподалеку от международного аэропорта имени Адена Адде. В ходе операции по освобождению гостиницы, в которой были задействованы подготовленные в США бойцы антитеррористического подразделения сомалийского спецназа и спецподразделение сомалийской полиции, использовалось тяжелое оружие. Штурм гостиницы завершился в ночь на 21 августа.

Точное число нападавших неизвестно

По данным полиции, нападавшие, число которых осталось неясным, были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Согласно первоначальным оценкам сил безопасности, речь шла о четырех-пяти боевиках. Как сообщила полиция, двое злоумышленников убиты. „Аш-Шабаб“ взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что число погибших в ходе него составляет не менее 40 человек.

Непосредственно перед нападением два террориста-смертника подорвали себя в двух автомобилях. Согласно заявлениям группировки „Аш-Шабаб“, ее боевики также несут ответственность за минометный обстрел аэропорта. Сомалийские органы безопасности подтвердили, что в результате этой атаки погибли женщина и ее четверо детей.

Крупнейший теракт за последние три месяца

Эти нападения стали первым крупномасштабным террористическим актом с момента вступления в должность в мае нынешнего года новоизбранного президента Сомали Хасана Шейха Махмуда. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил нападение и подтвердил солидарность ООН с правительством Сомали в борьбе с терроризмом.

Страна с населением около 16 млн человек уже много лет подвергается атакам группировки „Аш-Шабаб“, которая контролирует значительную часть ее южных и центральных регионов.