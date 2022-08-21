ФОТО | Нетрезвый водитель совершил аварию, попытался скрыться и дважды врезался в ограждение

После аварии водитель Honda попытался скрыться с места ДТП, но далеко не уехал. На повороте он потерял контроль над машиной и два раза врезался в дорожное ограждение. Его поездку окончательно прекратило повреждение покрышки правого переднего колеса. Водитель был в тяжелой степени опьянения.