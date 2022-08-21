21.08.2022, 20:23
ФОТО | Нетрезвый водитель совершил аварию, попытался скрыться и дважды врезался в ограждение
В воскресенье в 14.42 на 81-м километре шоссе Таллинн - Вильянди - Килинги-Нымме (волость Вильянди) произошло ДТП: автомобиль Honda CR-V столкнулся с Mercedes-Benz.
После аварии водитель Honda попытался скрыться с места ДТП, но далеко не уехал. На повороте он потерял контроль над машиной и два раза врезался в дорожное ограждение. Его поездку окончательно прекратило повреждение покрышки правого переднего колеса. Водитель был в тяжелой степени опьянения.
Прибывшая на место полиция задержала водителя, его машину эвакуировали на парковку. По информации полиции, никто в ДТП не пострадал.