21.08.2022, 19:15
Алар Карис: нарвитянам нужна идентичность, не связанная с СССР(30)
ФОТО: | ETV+
Президент Эстонии Алар Карис во время празднования Дня восстановления независимости дал интервью телеканалу ETV+, в ходе которого отдельно обратился к жителям Нарвы, пишет rus.err.
„Нарвитяне должны подумать над вопросом: „А что значит быть нарвитянином?“ Вот у нас есть сету, эстонские шведы, мульки. У нарвитян должна быть своя идентичность.
И она не должна быть отголоском какой-то старой советской идентичности, а чем-то современным. Кто мы есть сегодня, кем мы хотим быть завтра в Эстонии?
На самом деле эта идентичность у нарвитян уже есть. Просто надо ее показать, и тогда многие проблемы исчезнут“, - заявил президент.