Алар Карис: нарвитянам нужна идентичность, не связанная с СССР

„Нарвитяне должны подумать над вопросом: „А что значит быть нарвитянином?“ Вот у нас есть сету, эстонские шведы, мульки. У нарвитян должна быть своя идентичность.

И она не должна быть отголоском какой-то старой советской идентичности, а чем-то современным. Кто мы есть сегодня, кем мы хотим быть завтра в Эстонии?

На самом деле эта идентичность у нарвитян уже есть. Просто надо ее показать, и тогда многие проблемы исчезнут“, - заявил президент.