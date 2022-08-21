ВИДЕО | Юлия Ауг: то, что сейчас происходит, должно было случиться еще в 90-х

„Я ставлю себя и на место эстонцев. Я очень часто, в том числе и в своих спектаклях, рассказываю, что моя мама приехала в Эстонию в 1965-м году. Ей так понравилась Эстония, эти милые пожилые женщины, которые сидели в кафе, не стесняясь своей седины, в шляпках с вуалью... Моя мама настолько очаровалась этой страной, что осталась. Но она никогда не рассказывала мне о том, что эта страна была оккупирована. Давайте не будет забывать о том, что Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940-м году. А после победы в 1945-м это было продолжение оккупации. У эстонцев и у представителей России, тогда СССР, совершенно разный взгляд на эту историю. Если мы этого не будем понимать, мы будем обижаться“, - сказала наша собеседница.