День независимости в Украине: длинный комендантский час и отмена массовых мероприятий. Чиновников призвали не ходить на работу

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов поручил запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей.

Как пишет „Украинская правда“ со ссылкой на свои источники, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно - из дома.

Все эти меры предосторожности связаны с тем, что украинские власти прогнозируют новые удары российской стороны в период Дня независимости.

„Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов“, - сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее глава государства предостерег, что на предстоящей неделе Россия может попытаться сделать „что-то особенно гадкое, особенно жестокое“.

На время праздничных дней правоохранители призвали украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и при их получении обязательно прятаться в укрытие.

Также дополнительные меры безопасности в связи с праздничными днями введены в Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, с 22 августа комендантский час в регионе будет продлен. Он будет продолжаться с 19 часов до 7 утра следующего дня.

В течение самого празднования Дня Независимости в городе будет длинный комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

В связи с этим украинская железная дорога призывает пассажиров в Харькове и области не пользоваться поездами в указанные даты.

„Пригородные и региональные рейсы из Харькова в День независимости будут отменены, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе“, - говорится в телеграм-канале „Укрзалізниця“.