В аварии под Ульяновском погибли девять человек

Как уточнили „Интерфаксу“ в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в аварию попали две фуры и пассажирский микроавтобус. „В аварии пострадали 20 человек из всех транспортных средств, из них есть жертвы“, - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что на месте работают экстренные службы. „Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего“, - написал глава Ульяновской области в своем телеграм-канале.

Ранее в экстренных службах „Интерфаксу“ сообщили, что пассажирский микроавтобус попал в аварию с двумя фурами, до десяти человек погибли и еще пятеро пострадали.