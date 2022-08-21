В аварии под Ульяновском погибли 16 человек

В Ульяновской области в воскресенье, 21 августа, столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Николаевка в Николаевском районе на трассе М-5 „Урал“, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 16 человек, говорится на сайте правительства Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи Николаевской районной больницы. „Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске“, - написал глава региона в своем Telegram-канале.