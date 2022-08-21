В Киеве отвергли причастность к убийству дочери Александра Дугина. В России считают, что целью был сам идеолог „русского мира“

„Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях. Ждём результатов расследования“, - добавила Захарова.

„Если подтвердится украинский след, – а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, – то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом“, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал „варварское убийство“ Дугиной „террористической атакой на идеологию и скрепы Русского мира“. Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что к убйству причастен Киев.

В российском Совет по правам человека также призывают выявить всех причастных к произошедшему.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Дугина ехала с фестиваля „Традиция“. Следственный комитет считает, что под днищем машины со стороны водителя было заложено взрывное устройство. Дугина, находившаяся за рулем, погибла на месте, пишет Медуза.

По данным следствия, 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена – это журналист и политолог Дарья Дугина.

Знакомый Дугиной и лидер общественного движения „Русский горизонт“ Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он также предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

„Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она уехала сегодня на его машине, а Александр Гелиевич поехал иначе. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гелиевич или, может, они вдвоем“, — сказал он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Киева к взрыву автомобиля. „Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство“, - цитирует Подоляка Униан.

По его словам, Россия уже начинает „внутренне разваливаться“ и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на другую власть в РФ.

„Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа „давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев“. И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным“, - отметил Подоляк.

Российский политолог Сергей Марков сообщил, что Дугин попал в больницу после того, как побывал на месте гибели дочери.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль во время фестиваля, машина стояла на открытой для всех парковке.

Также в правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.