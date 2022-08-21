Экономика
21.08.2022, 14:55

В понедельник цена на электричество подскочит в разы

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Elektrihind, elektrivõrk, elektriliinid - sümbolpildid
Elektrihind, elektrivõrk, elektriliinid - sümbolpildid
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

Если в первые часы понедельника биржевая цена на электроэнергию в Эстонии не поднимется выше пяти евро за мегаватт-час, то днем ​​и вечером электроэнергия вновь будет очень дорогой, пишет rus.err.

С часу ночи до шести утра цена электроэнергии составляет от 2 до 4,5 евро за мегаватт-час. С шести часов цена на электроэнергию поднимется до 150 евро. С девяти утра цена уже превышает 500 евро за мегаватт-час.

Самая дорогая электроэнергия будет между семью и восемью часами вечера – 625 евро за мегаватт-час.

Средняя цена в понедельник составляет 377 евро за мегаватт-час, что в два с половиной раза дороже, чем в два предыдущих дня.

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