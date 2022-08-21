21.08.2022, 14:55
В понедельник цена на электричество подскочит в разы(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Если в первые часы понедельника биржевая цена на электроэнергию в Эстонии не поднимется выше пяти евро за мегаватт-час, то днем и вечером электроэнергия вновь будет очень дорогой, пишет rus.err.
С часу ночи до шести утра цена электроэнергии составляет от 2 до 4,5 евро за мегаватт-час. С шести часов цена на электроэнергию поднимется до 150 евро. С девяти утра цена уже превышает 500 евро за мегаватт-час.
Самая дорогая электроэнергия будет между семью и восемью часами вечера – 625 евро за мегаватт-час.
Средняя цена в понедельник составляет 377 евро за мегаватт-час, что в два с половиной раза дороже, чем в два предыдущих дня.