В понедельник цена на электричество подскочит в разы

С часу ночи до шести утра цена электроэнергии составляет от 2 до 4,5 евро за мегаватт-час. С шести часов цена на электроэнергию поднимется до 150 евро. С девяти утра цена уже превышает 500 евро за мегаватт-час.

Самая дорогая электроэнергия будет между семью и восемью часами вечера – 625 евро за мегаватт-час.

Средняя цена в понедельник составляет 377 евро за мегаватт-час, что в два с половиной раза дороже, чем в два предыдущих дня.