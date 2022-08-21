Риск ядерного удара и политические проекты Кремля: разговор с британским генералом

Аннексия, если она состоится, будет незаконной с точки зрения международного права, и ее не признает большинство стран мира. Но это не помешает российским властям считать эти территории частью Российской Федерации.

К моменту, когда Украина получит эти вооружения и соберет необходимые ресурсы, юго-восточные области страны в мышлении Кремля могут стать частью России.

Второй фактор - официально заявленные планы Украины отвоевать все потерянные с 2014 года территории, включая и аннексированный Крым. Для этой цели Киев занимается модернизацией армии и добивается от стран Запада современного оружия, которое позволит не только сдерживать российские войска, но и перейти в контрнаступление.

Он связывает это с двумя факторами. Первый из них - планы Кремля провести референдумы на оккупированных территориях Украины. Если это произойдет - сейчас конкретных дат не назначено, - то в исходе сомневаться не приходится, считают эксперты: голосования будут организованы так, чтобы гарантировать присоединение к РФ.

Риск ядерного удара станет гораздо более серьезным в случае успешного украинского контрнаступления в Херсонской области или на другом направлении, считает сэр Ричард Бэрронс.

Однако российские дипломаты уверяли, что и вторжения в Украину не будет.

„Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах“, - говорил посол России в Британии Андрей Келин в интервью Би-би-си в мае этого года.

В начале российского вторжения в Украину об использовании тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России говорили все стороны. К такому шагу призывали депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров, о серьезности этого риска предупреждали президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Наоборот, США и Европа должны гарантировать долгосрочную поддержку Украины и подчеркнуть последствия, которые ядерная эскалация несет для России.

Запад должен не допустить такой сценарий, считает генерал, но не ценой уступок Кремлю.

Следовательно, для их защиты они могут пойти на такой беспрецедентный шаг, как первое за 75 лет применение ядерного оружия, считает Бэрронс.

„Если у Украины получится собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных“, - сказал генерал в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Согласно ядерной доктрине РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае другой агрессии, которая ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты.

„Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, которое в глазах российской власти будет угрожать интересам государства“, - уточняет сэр Ричард.

Эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара, с разбросом от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.

Однако Бэрронс считает, что самым вероятным сценарием может быть удар по подразделениям украинской армии, ведущим наступление, которое российские войска не могут сдержать иначе.

„Этот шаг отбросит Россию в Средние века“

Британский военный подчеркивает - его предостережение не направлено против поддержки Украины в ее планах освобождать оккупированные территории. Он лишь призывает западных лидеров осознать этот риск и сделать все возможное, чтобы его предотвратить.

„Как это сделать? Необходимо дать России четко понять, что если она пойдет на такой шаг, цена, которую она платит сейчас [за вторжение в Украину], будет многократно увеличена, и Россия будет отброшена в Средние века на обозримое будущее в смысле исключения из мировой экономики, или членство Украины в НАТО станет реальностью“.