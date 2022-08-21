Имевший бизнес в Эстонии пропутинский рэпер открыл в Москве кофейню сети Stars Coffee, которая заменила Starbucks

Планируется, что Stars Сoffee станет сетью кафе и заменит ушедший из России Starbucks.

Совладельцы сети — рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Кроме них, Stars Coffee принадлежит компании „Синдика“ сенатора Арсена Канокова.

Помимо названия, кофейня изменила и логотип: теперь вместо фирменной русалки на нем изображена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой.

Тимати, которому не разрешили использовать логотип сиэтлской корпорации, сказал, что они пытались найти некую преемственность.

В день официального запуска открылась только одна флагманская кофейня. Еще десять откроются 22-28 августа, а все точки — до конца сентября.

В меню — американо, капучино, фильтр-кофе и другие кофейные напитки, сэндвичи, салат, паста и сладости. Цены на напитки — от 140 рублей (2,34 евро) до 395 рублей (6,61 евро).

Напомним, что в 2015 году Тимати и артист Black Star Саша Чест выпустили песню „Лучший друг“ с нехитрым припевом „мой лучший друг - это президент Путин“, аккурат ко дню рождения героя трека. В клипе рэперы зачитывают похвалы президенту на фоне курантов, потом выполняют трюки на аквабайках на фоне кремлевских стен.

После начала войны в Украине Тимати написал в соцсети, что его проклинают, желают смерти ему лично, его семье, родным и близким. „Я очень любил и люблю Украину и людей там. Мне очень жаль что нас вот так столкнули и мы не смогли найти компромисс… Я никогда не испытывал к вам ненависти и никогда ее испытывать уверен не буду. Мы безусловно вообще в разных условиях смотрим на вещи сейчас, по этому понимания я в вас не найду и вы моего наверное не ищите тоже“, - написал Тимати.

Тимати вел бизнес и в Эстонии

В ноябре 2018 года в Таллинн пришел бренд российского рэпера - Black Star Wear. По этому случаю на мероприятие в торговый центр Ülemiste приезжал сам Тимати. В июле 2020 года музыкант вышел из этого бренда, так как бизнес-партнеру не одобрили ту поддержку, которую Тимати высказывал пропаганде Путина.