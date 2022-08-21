Еще успеете! В Ласнамяэ сегодня вечером пройдет последнее музыкальное шоу фонтанов

„В этом году мы подготовили 9-дневную программу Дней Ласнамяэ для жителей и гостей нашего района, рассчитанную на любой возраст и вкус. Если вчера вам не удалось попасть на шоу фонтанов, сегодня все же стоит прийти в парк Паэ, так как это последний шанс принять участие и насладиться уникальным водным шоу“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Если программа 20 августа была, с учетом важности даты, выдержанной и почтительной, то вечером 21 августа все границы будут сняты и акцент будет сделан на красках, эмоциях и радости. Я думаю, что программа вечера не оставит равнодушным ни одного посетителя, проходящего в этот вечер через парк Паэ, а выбор музыки непременно подарит радость как молодым, так и пожилым людям“, - сказал основатель Eesti Valgus Agentuur Каспар Лоотсманн.

В дополнение ко всему прочему между рядом 48-метровых фонтанов будет размещен водяной экран шириной 35 м и высотой до 20 м, визуализацию для которого создала эстонский видеохудожник Алена Мовко. Шоу фонтанов и водяной экран образуют на озере Паэ незабываемое зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Вечером 21 августа можно будет увидеть видеоинсталляцию Алены Мовко Biopoees(ia).

С полной программой Дней Ласнамяэ можно ознакомиться на сайте www.tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook: https://www.facebook.com/Lasnamae.