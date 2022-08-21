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21.08.2022, 11:44

Эстония завоевала золотую медаль на командном чемпионате мира по диско-гольфу

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Eesti tuli kettagolfi tiimide MM-il kullale
Eesti tuli kettagolfi tiimide MM-il kullale
ФОТО: Discgolfiliit | Erakogu

На командном чемпионате мира по диско-гольфу в Хорватии сборная Эстонии обыграла в финале сборную Чехии со счетом 4:0 и завоевала золотые медали.

В годовщину восстановления независимости Эстонии, сборная по диско- гольфу вывесила сине-черно-белый триколор на верхнюю ступень пьедестала почета.

Матиас Виллота и Кайди Аллсалу, а также Аннели Тыугьяс-Мяннисте и Кристьян Солодов показали высокий уровень в парном разряде, выиграв в финале свои партии со счетом 4:1 и 6:3 соответственно. В одиночном поединке победу одержали Хенар Руудна (победа 6:3) и Маури Вильманн (7:1).

Капитан команды Сийм Юттид похвалил сборную. „Нашей самой большой силой была очень слаженная командная работа. Для меня большая честь быть капитаном такой команды“, — сказал он, сообщает эстонская ассоциация диска-гольфа.

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