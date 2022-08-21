СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяный мужчина на самокате наехал на собаку, оба оказались в больнице. Подробности 10 ДТП с тяжелыми последствиями

20 августа в 04.04 в Таллинне у дома 2а по улице Команданди нетрезвый 27-летний водитель Kia Ceed сбил, двигаясь задним ходом, 57-летнего мужчину. Пешеход доставлен в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В 09.46 в волости Харку на перекрестке шоссе Талллинн -Раннамыйза - Клоогаранна и Каллаку 43-летний велосипедист столкнулся с Citroen Berlingo, которым управлял 61-летний мужчина. Велосипедист доставлен в больницу.

В 10.38 на 70-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа автомобиль Mercedes-Benz C200 CDI, за рулем которого находился 80-летний мужчина, врезался сзади в остановившийся и ждущий левого поворота Nissan Navara, которым управлял 51-летний мужчина. Пассажирка, находившаяся в Mercedes, 76-летняя женщина, доставлена в больницу.

В 12.55 в Таллинне на Таммсааре теэ, 104а 22-летний молодой человек на мотоцикле Suzuki GSX-R600 врезался сзади в мотоцикл той же марки, за рулем которого находился 24-летний мужчина. 22-летний молодой человек при этом упал и был доставлен в больницу.

В 14.17 в Таллинне у дома номер 8 по Мустамяэ теэ резко затормозил у пешеходного перехода троллейбус, за рулем которого был 53-летний мужчина. В салоне троллейбуса упала 68-летняя женщина, которую доставили в больницу.

В 14.39 в Пярну на Суур-Йыэкалда, 10 упал с велосипеда 43-летний мужчина, которого доставили в больницу.

В 15.25 в Таллинне у дома 12 по улице Койду 14-летний мальчик на электросамокате врезался в выезжавший из двора Peugeot 5008, за рулем которого находится 52-летний мужчина. Мальчика доставили в больницу.

В 19.00 в Синди (Пярнумаа) на перекрестке улиц Ринги и Тёэстузе 45-летняя женщина на Nissan Note не пропустила ехавший по главной дороге Volkswagen Polo, которым управлял 73-летний мужчина. Находившийся в Volkswagen 84-летний мужчина доставлен в больницу.