Ситуация с ребенком в Локса стала только хуже: он чуть не погиб в пожаре!
Год назад „МК-Эстония“ писала про ситуацию с мальчиком из Локса по имени Максим (3), за которым недостаточно хорошо смотрели, и он развлекался тем, что выбрасывал вещи из окна четвертого этажа и сам чуть оттуда не вывалился. Тогда чиновники управы Локса заверяли, что будут заниматься проблемой и решать вопрос об изъятии ребенка из семьи. Прошел год. Жители дома снова связались с нашей газетой и сказали: „Все стало только хуже! Ребенок устроил в квартире пожар и сам там чуть не погиб!“ Как развивались события, выясняла „МК-Эстония“.
Напомним, год назад женщина из соседнего подъезда увидела, что в окне четвертого этажа торчит маленький ребенок. Причем так опасно высовывается, что сам вот-вот вывалится.
„Семья неблагополучная, – отмечала она. – Муж, жена и четверо детей. Дети там – как источник дохода. Живут они на пособия. Трое старших – уже взрослые, и родители им говорят смотреть за младшим, пока они отсутствуют. Но вот так смотрят, что ребенок чуть не вывалился из окна“.
Обеспокоенная соседка, увидев опасную ситуацию, поднялась в ту квартиру, но там ее заверили, что все в порядке и за ребенком смотрят. Отец был дома, но спал в соседней комнате. И он сказал ей, чтобы она не лезла не в свое дело.
Тогда она сняла на видео, как малыш высовывается из окна четвертого этажа и выбрасывает оттуда разные предметы, и побежала к соцработнику. Но ей ответили, что соцработника Тийны нет на месте – она у врача.
Соседка тогда пошла в полицию, но там было закрыто.
На следующий день она снова пошла к соцработнику, но та уехала в Таллинн на обучение. В итоге соседка на протяжении нескольких дней безуспешно пыталась достучаться до служб, а затем обратилась в редакцию нашей газеты.
Предыстория
Прибыв на место, мы выяснили, что дети в этой семье живут в ужасных условиях: везде грязь, на полу валяются какие-то горы вещей. И старшие дети как бы смотрят за малышом, но на самом деле они сидят в соседней комнате, а он встает на табуретку на балконе и радостно выбрасывает из окна ножницы, таблетки и прочие предметы, к которым у него есть доступ.
Прибывший вскоре после журналистов отец ребенка заверил, что все в порядке, и за ребенком смотрят.
„А то, что бардак – так это старшие дети развели, я им ничего не могу сказать, я им никто, и они меня не слушаются“, – сообщил мужчина. И добавил, что его уже достали эти соседи, которые постоянно вмешиваются в их жизнь.
Вскоре прибыла и мать ребенка, которая, по ее словам, нянчила в Таллинне другого ребенка. Она с удивлением узнала, что пока она смотрела за чужим ребенком, ее собственный чуть не вывалился из окна. После того, как она зашла в квартиру, раздались крики, и старшие дети стали вскоре один за другим выносить пакеты с вещами – началась уборка.
Тогда на официальный запрос мэр Андрес Каскла ответил, что соцработники в курсе и занимаются проблемой, а также всесторонне оказывают семье помощь. И если возникает экстренная ситуация, то нужно связываться с полицией.
Неофициально же соцработник Тийна Орасмяэ сообщила тогда жителям дома, что в управе в курсе проблемы и будут теперь активно заниматься этим вопросом – вплоть до изъятия ребенка из семьи.
Прошел год
В нашу газету пришло такое письмо: „Последние новости: 25.06.2022 произошло возгорание дивана в квартире на 4-м этаже. Валил чёрный дым из большой комнаты и балкона, как будто жгли автомобильные шины. Улица и коридор были в смоге. Две дочери были дома, когда произошло возгорание. Оказалось, загорелся диван. Мы позвонили в 112 и вызвали пожарных. Они прибыли в течение 5 минут. Но к их приезду Роман (отец детей) затушил горевший диван. Мамы не было дома. То есть Максим поджег диван. Благодаря дымовому датчику эти дочери начали предпринимать меры“.
Соседи сообщили, что они слышали крики: „Где Максим? Где Максим?“
„То есть мальчик спрятался, – поясняют соседи. – Затем они нашли ребенка и вывели его на улицу. У всех у них лица были как у шахтеров. Позже приехала скорая помощь, которая в течение 20 минут обследовала ребенка. Затем они отдали его обратно. И сказали, что спать в этой квартире сегодня нельзя. После того, как скорая и пожарные уехали, вся семья пошла спать в квартиру“.
Соседи добавляют, что они проветривали квартиры еще несколько часов подряд, но даже спустя сутки еще чувствовался едкий дым.
„А представьте тогда, что было в этой квартире? – подчеркивают они. – И за ребенком по-прежнему никто не следит, он все так же ведет себя бесконтрольно. Теперь он уже выбрасывает из окна подушки, одежду и т. д. так же, как раньше в 2022 году. А чиновники по-прежнему ничего не делают“.
Чиновник службы защиты детей управы Локса Ынне Арба в неофициальной беседе с жительницей дома, которую дали послушать журналисту, сказала: „Да, я слышала, что был пожар, но узнала об этом только спустя неделю или две. О пожаре мне никто – ни полиция, ни спасатели – не сообщил. Мне об этом сказала только моя коллега Тийна, и то спустя какое-то время. Она случайно об этом услышала и сообщила мне. Я спрашивала об этом у Романа – он сказал, что пожар был давно, больше месяца назад. Но этого быть не может! Я спросила у полиции – но полиция конкретную дату сказать не смогла. А вы знаете конкретную дату, когда был пожар?“
Когда жительница дома поделилась с чиновницей всей имеющейся у нее информацией, та сказала, что они тогда будут этим заниматься.
На вопрос женщины, что вообще чиновники предпринимают, чтобы решить ситуацию, Ынне Арба ответила: „Им было назначено опорное лицо. Мы туда ходим каждую неделю или две. У них иногда убрано, иногда нет. Они как-то поставили новую дверь – и тогда в квартире вроде был порядок. А когда мы пришли через две недели – снова не убрано. Ситуация в квартире лучше не стала, и понятно, что Максимом никто особо не занимается. Мы записали его к педиатру, потому что до этого ребенка за всю его жизнь ни разу не водили еще к врачу. Скоро туда его поведем. И уже исходя из информации, полученной от педиатра, будем думать, что делать. Мы занимаемся этой семьей, и это для нас по-прежнему проблема“.
Жительница дома спросила напрямую: „А почему вы не заберете ребенка из этой семьи, если там за ним никто не следит и он недавно чуть не погиб в пожаре?“
Чиновница ответила: „Мне тоже кажется, его нужно оттуда уже забирать, потому что лучше не становится. Но полиция, к сожалению, ничего не делает. У нас пока нет оснований. Но я говорила с соседями, многие на них жалуются. Знаете что? Вы напишите заявление, имя можно не указывать, опишите проблему. Чтобы у нас была бумага и основания подавать в суд – чтобы было доказательство, что проблема есть. Потому что другие жители в этом подъезде тоже жалуются, но все пока что на словах… Напишите, напишите! И принесите нам“.
Слово в слово
Однако на официальный запрос газеты Ынне Арба ответила, что у них есть право отвечать на вопросы в течение 30 дней.
А от того же Андреса Каскла, теперь уже вице-мэра и и. о.обязанности мэра, пришел практически тот же самый ответ (за исключением нескольких слов), что и год назад: „Благодарим Вас за поднятый вопрос. Семье, о которой идет речь в Вашем письме, специалисты соцотдела и службы защиты детей управы Локса продолжают предлагать разностороннюю помощь и поддержку в воспитании детей и решении важных проблем. Напоминаем, что о ребенке, чьей жизни угрожает опасность, нужно сообщать по номеру 112, а также по общему телефону управы Локса 603 1253 или напрямую соцработникам: 5805 0209 и 5806 3455. Узнав об описанных Вами обстоятельствах, советник по социальным вопросам и вопросам защиты детей нанес визит данной семье, пообщался с ними и будет продолжать действовать с целью обеспечить детям безопасность, а семье – способность справляться в социальном плане“.