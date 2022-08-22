Ситуация с ребенком в Локса стала только хуже: он чуть не погиб в пожаре!

Вскоре прибыла и мать ребенка, которая, по ее словам, нянчила в Таллинне другого ребенка. Она с удивлением узнала, что пока она смотрела за чужим ребенком, ее собственный чуть не вывалился из окна. После того, как она зашла в квартиру, раздались крики, и старшие дети стали вскоре один за другим выносить пакеты с вещами – началась уборка.

„А то, что бардак – так это старшие дети развели, я им ничего не могу сказать, я им никто, и они меня не слушаются“, – сообщил мужчина. И добавил, что его уже достали эти соседи, которые постоянно вмешиваются в их жизнь.

Прибыв на место, мы выяснили, что дети в этой семье живут в ужасных условиях: везде грязь, на полу валяются какие-то горы вещей. И старшие дети как бы смотрят за малышом, но на самом деле они сидят в соседней комнате, а он встает на табуретку на балконе и радостно выбрасывает из окна ножницы, таблетки и прочие предметы, к которым у него есть доступ.

На следующий день она снова пошла к соцработнику, но та уехала в Таллинн на обучение. В итоге соседка на протяжении нескольких дней безуспешно пыталась достучаться до служб, а затем обратилась в редакцию нашей газеты.

Тогда она сняла на видео, как малыш высовывается из окна четвертого этажа и выбрасывает оттуда разные предметы, и побежала к соцработнику. Но ей ответили, что соцработника Тийны нет на месте – она у врача.

Обеспокоенная соседка, увидев опасную ситуацию, поднялась в ту квартиру, но там ее заверили, что все в порядке и за ребенком смотрят. Отец был дома, но спал в соседней комнате. И он сказал ей, чтобы она не лезла не в свое дело.

„Семья неблагополучная, – отмечала она. – Муж, жена и четверо детей. Дети там – как источник дохода. Живут они на пособия. Трое старших – уже взрослые, и родители им говорят смотреть за младшим, пока они отсутствуют. Но вот так смотрят, что ребенок чуть не вывалился из окна“.

Напомним, год назад женщина из соседнего подъезда увидела, что в окне четвертого этажа торчит маленький ребенок. Причем так опасно высовывается, что сам вот-вот вывалится.

Тогда на официальный запрос мэр Андрес Каскла ответил, что соцработники в курсе и занимаются проблемой, а также всесторонне оказывают семье помощь. И если возникает экстренная ситуация, то нужно связываться с полицией.

Неофициально же соцработник Тийна Орасмяэ сообщила тогда жителям дома, что в управе в курсе проблемы и будут теперь активно заниматься этим вопросом – вплоть до изъятия ребенка из семьи.

Прошел год

В нашу газету пришло такое письмо: „Последние новости: 25.06.2022 произошло возгорание дивана в квартире на 4-м этаже. Валил чёрный дым из большой комнаты и балкона, как будто жгли автомобильные шины. Улица и коридор были в смоге. Две дочери были дома, когда произошло возгорание. Оказалось, загорелся диван. Мы позвонили в 112 и вызвали пожарных. Они прибыли в течение 5 минут. Но к их приезду Роман (отец детей) затушил горевший диван. Мамы не было дома. То есть Максим поджег диван. Благодаря дымовому датчику эти дочери начали предпринимать меры“.

Соседи сообщили, что они слышали крики: „Где Максим? Где Максим?“

„То есть мальчик спрятался, – поясняют соседи. – Затем они нашли ребенка и вывели его на улицу. У всех у них лица были как у шахтеров. Позже приехала скорая помощь, которая в течение 20 минут обследовала ребенка. Затем они отдали его обратно. И сказали, что спать в этой квартире сегодня нельзя. После того, как скорая и пожарные уехали, вся семья пошла спать в квартиру“.

Соседи добавляют, что они проветривали квартиры еще несколько часов подряд, но даже спустя сутки еще чувствовался едкий дым.

„А представьте тогда, что было в этой квартире? – подчеркивают они. – И за ребенком по-прежнему никто не следит, он все так же ведет себя бесконтрольно. Теперь он уже выбрасывает из окна подушки, одежду и т. д. так же, как раньше в 2022 году. А чиновники по-прежнему ничего не делают“.