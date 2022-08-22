Работающие пенсионеры вскоре смогут меньше платить налогов, и денег у них будет оставаться больше

„Сумма не облагаемого подоходным налогом минимума будет равна средней пенсии по старости, и в год будет равна 12-кратной пенсии по старости, – говорят специалисты Налогово-таможенного департамента. – Размер средней пенсии по старости устанавливается законом о государственном бюджете на финансовый год. Ожидается, что в 2023 году он составит 654 евро в месяц и 7848 евро в год“.

Гибкая пенсия? Теряешь в налогах!

Сейчас у каждого работающего жителя Эстонии есть льгота в размере 500 евро в месяц, или 6000 евро в год, по подоходному налогу. Это значит, что именно такая часть из его дохода подоходным налогом не облагается.

С 1 января льгота для пенсионеров вырастет – до размера средней пенсии по старости. Некоторые при этом обрадовались, что у них будет аж две льготы – 500 евро и 654 евро.

„Но нет, – разъясняют налоговики, – общий не облагаемый подоходным налогом минимум (500 евро) на них больше распространяться не будет“.

Если человек вышел на гибкую пенсию (с 2021 года ее можно использовать в течение пяти лет до достижения возраста по старости), то к нему пока что будет применяться общий не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро.

„Если доход человека достигнет 1200 евро в месяц, то льгота по налогу будет соответственно уменьшаться“, – поясняют специалисты.

Но такой порядок действует только до достижения человеком пенсионного возраста по старости. И как только он выйдет на обычную пенсию, льгота тут же вырастет до 654 евро в месяц.

Налоги в цифрах

Давайте разберемся на конкретных примерах.

Первый пример: у Ивана Васильевича (68) доход – 1254 евро, из них 600 пенсия и 654 (брутто) зарплата. Сколько же налогов он должен будет платить с января 2023 года и на сколько больше у него будет оставаться денег?