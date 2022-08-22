Работающие пенсионеры вскоре смогут меньше платить налогов, и денег у них будет оставаться больше(13)
С 1 января 2023 года не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров вырастет и достигнет размеров средней пенсии по старости. Среднюю пенсию по старости правительство при помощи прибавок обещает поднять до 654 евро. Таким образом, ожидается, что все те, чей доход меньше или равен 654 евро в месяц, не будут платить налоги. А таких – явное большинство.
„Сумма не облагаемого подоходным налогом минимума будет равна средней пенсии по старости, и в год будет равна 12-кратной пенсии по старости, – говорят специалисты Налогово-таможенного департамента. – Размер средней пенсии по старости устанавливается законом о государственном бюджете на финансовый год. Ожидается, что в 2023 году он составит 654 евро в месяц и 7848 евро в год“.
Гибкая пенсия? Теряешь в налогах!
Сейчас у каждого работающего жителя Эстонии есть льгота в размере 500 евро в месяц, или 6000 евро в год, по подоходному налогу. Это значит, что именно такая часть из его дохода подоходным налогом не облагается.
С 1 января льгота для пенсионеров вырастет – до размера средней пенсии по старости. Некоторые при этом обрадовались, что у них будет аж две льготы – 500 евро и 654 евро.
„Но нет, – разъясняют налоговики, – общий не облагаемый подоходным налогом минимум (500 евро) на них больше распространяться не будет“.
Если человек вышел на гибкую пенсию (с 2021 года ее можно использовать в течение пяти лет до достижения возраста по старости), то к нему пока что будет применяться общий не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро.
„Если доход человека достигнет 1200 евро в месяц, то льгота по налогу будет соответственно уменьшаться“, – поясняют специалисты.
Но такой порядок действует только до достижения человеком пенсионного возраста по старости. И как только он выйдет на обычную пенсию, льгота тут же вырастет до 654 евро в месяц.
Налоги в цифрах
Давайте разберемся на конкретных примерах.
Первый пример: у Ивана Васильевича (68) доход – 1254 евро, из них 600 пенсия и 654 (брутто) зарплата. Сколько же налогов он должен будет платить с января 2023 года и на сколько больше у него будет оставаться денег?
„В 2023 году будут применять не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 654 евро вне зависимости от суммы дохода, – отвечают в НТД. – В нашем примере получается, что 600 евро от льготы пойдет на пенсию и 54 евро – на зарплату. Иван Васильевич должен написать заявление работодателю на применение льготы в размере 54 евро в месяц“.
Для сравнения: сейчас применяется льгота в размере 500 евро в месяц, если доход за месяц не превышает 1200 евро. В нашем примере доход – 1254 евро, и льгота уменьшается до 470 евро в месяц. Подоходный налог в таком случае составит ((600–470) +654) х0,20=156,8 евро в месяц. И на руки пенсионер получает 1254–156,8 = 1097,2 евро в месяц.
В 2023 году подоходный налог будет составлять: ((600–600) + (654–54)) х0,20=120 евро в месяц, и на руки пенсионер получит 1254–120 = 1134 евро в месяц, т. е. на 36,8 евро в месяц больше, чем в 2022 году.
Второй пример: Анастасия Викторовна получает чуть меньше – ее пенсия составляет 534 евро в месяц и зарплата 300 евро „чистыми“. Зарплата сейчас облагается подоходным налогом с первого евро. На сколько же больше она будет получать с января?
Специалисты разъясняют: в 2022 году ее зарплата „на руки“ 300 евро в месяц, это значит, что ее брутто-зарплата – 375 евро в месяц. Общий облагаемый налогом доход составляет 909 евро, и можно применять льготу в размере 500 евро в месяц.
Подоходный налог Анастасии Викторовны: (534+375–500) х0,20=81,8 евро в месяц. Таким образом, на руки она получает 534+375–81,80=827,2 евро в месяц.
В 2023 году она будет платить меньше подоходного налога: (534+375–654) х0,20=51 евро в месяц. И денег у нее будет оставаться чуть больше: 534+375–51=858 евро в месяц, т. е. на 30,80 евро в месяц больше, чем в 2022 году.
Когда нужно подавать заявление?
Как правило, если доход – меньше 1200 евро в месяц брутто, то пенсионеру лучше написать заявление работодателю, чтобы он применял льготу по налогу. Размер льготы при этом лучше рассчитать самим. Но это касается только тех работающих пенсионеров, чья пенсия – меньше 500 евро в месяц. Льгота рассчитывается так: 500 – размер пенсии = размер льготы, на которую можно написать заявление работодателю.
Ключевые цифры при расчете льготы сейчас: 1200 и 2100. Если доход превышает 1200 евро в месяц брутто, то льгота по подоходному налогу составляет уже не 500 евро в месяц, а начинает уменьшаться. А если доход составляет более 2100 евро брутто в месяц – льгота исчезает совсем.
Однако с нового года про эти границы надо будет помнить уже далеко не всем пенсионерам.
„Про них надо будет помнить тем пенсионерам, которые еще не достигли пенсионного возраста, но уже оформили гибкую пенсию или пенсию на льготных условиях (например, шахтеры), – отмечают в НТД. – У них будет применяться общий необлагаемый доход до 500 евро – в зависимости от дохода за месяц. Сумму льготы, указанной в заявлении, можно менять, предоставив новое заявление“.
С января 2023 года льгота в размере 654 евро будет распространяться также на людей, достигших пенсионного возраста в течение года. Поэтому важно, чтобы человек изменил свое заявление у работодателя, когда он начинает получать пенсию по старости от Департамента социального страхования (SKA). В противном случае работодатель применяет льготу по налогу, и также ее автоматически применяет SKA, т. е. не облагаемый налогом доход применяется дважды, и человек после подачи декларации о доходах должен будет доплатить подоходный налог.
Заявление с нового года также имеет смысл подавать работодателю, если у работающего пенсионера по возрасту пенсия – меньше 654 евро в месяц, и не вся сумма льготы применена. Тогда можно написать заявление работодателю, чтобы он не взимал налоги с определенной суммы. Рассчитывается это так: 654 – размер пенсии = сумма льготы с зарплаты.
Если же этого не сделать, то работодатель будет удерживать подоходный налог с первого евро зарплаты, и пенсионер сможет вернуть переплаченный налог только после представления декларации о доходах за календарный год (то есть не раньше, чем в феврале 2024 года) .
„С 2023 года при выплате пенсии по старости Департамент социального страхования будет автоматически применять необлагаемый доход к лицам пенсионного возраста, и новое заявление им писать не надо, – говорят налоговики.
Льгота только для пенсионеров
Закон об увеличении не облагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро в месяц принят только в отношении пенсионеров по старости.
Для других работающих лиц пока изменений размера льготы по налогу с 1 января 2023 годна нет. Это – только на уровне договоренности, и, возможно, в сентябре начнется обсуждение данного вопроса на уровне Рийгикогу, – отмечают налоговики. – Так что об этом говорить еще рано. На данный момент по-прежнему действует льгота в пределах порядка 500 евро в месяц и нужно помнить о пределах 1200 и 2100“.