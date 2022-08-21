Новый глава Фонда интеграции: я сам прошел весь этот процесс изучения языка

Затем, когда началось напряжение в мире и в Эстонии, с конца февраля у меня возникла мысль: „А что я еще могу сделать, чтобы улучшить ситуацию в нашем обществе?“ Когда я увидел вакансию в Фонде интеграции, то долго думал, совещался со знакомыми и в итоге подал заявку. Совет решил, что я был лучшим кандидатом. Не знаю, сколько еще кандидатов было, но конкурс был серьезный.

- По каждому из проектов я представил правительству концепцию и план действий. Были выделены средства. Коллеги сейчас воплощают эти идею в жизнь.

В Министерстве финансов я занимался двумя большими проектами. Сначала создавал концепцию государственных домов в уездных центрах, где разные госучреждения могут предоставлять услуги населению. А последние три года я занимался вопросом городов с уменьшающимся населением, где пустеют квартиры. Среди прочего в городе Кохтла-Ярве в качестве пилотного проекта мы помогали людям переезжать, при этом пустые квартиры отчуждаются и дома идут под снос. Целью было опробовать разные решения и разработать предложения, как в будущем решать подобные проблемы в городах Эстонии.

Раньше я активно занимался разными общественными проектами. Например, TEDxLasnamäe, где нашей целью было познакомить общественность с русскоязычными людьми, которые делают что-то полезное для общества, науки, предпринимательства и т.д.

- Можно сказать, что я сам пережил процесс изучения эстонского языка. Я окончил русскую школу еще в то время, когда языковое погружение только вводилось. У нас был обычный класс с четырьмя уроками эстонского языка в неделю. Я не очень хорошо владел языком после школы. Когда я поступил в университет, первое время было очень сложно. Я мало что понимал на лекциях. Но, тем не менее, это было правильное решение - учиться на эстонском. Общаясь с однокурсниками и вместе выполняя задания, эстонский язык я выучил быстро.

- Почему вы участвовали в конкурсе на место главы Фонда интеграции? Что вас привлекло в этой работе?

- После прихода нового руководителя со временем всегда что-то меняется. Я еще только вхожу в курс дела, знакомлюсь с командой, изучаю деятельность фонда. Но если говорить в целом, то у меня есть несколько пунктов, на которые я бы в ближайшие годы обратил больше внимания.

Во-первых, это то, что мы будем работать не только с русскоязычным и англоязычным населением, но будем вовлекать больше эстонцев в деятельность по изучению языка и процессы интеграции. Хороший пример этому, который на сегодняшний день уже работает, это программа друзей эстонского языка Keelesõber. В его рамках несколько сотен добровольцев помогают желающим практиковать язык. Ведь у государства ограниченные ресурсы, чтобы закупать много курсов. И курсы не всем подходят. При этом есть очень хороший ресурс – сами жители Эстонии. Если мы сможем создавать больше возможностей, когда люди просто общаются, то изучение языка пойдет легче.

Я всегда рассказываю случай из своего опыта. В первый месяц в университете после учебы мы с однокурсниками стояли на улице. Мои однокурсники шутили, смеялись. Я ничего не понимал, но ведь не мог стоять с каменным лицом. Смеялся со всеми, а про себя думал: все, в следующий раз, когда мы будем так стоять, я не просто буду понимать, о чем речь, я еще сам пошучу. Вот это – живое общение - было моей мотивацией учить язык. И это то, как мы можем привлечь больше населения к вопросу интеграции.

Вторая тема, которая для меня важна – гражданская активность. Мне кажется, что лучший способ почувствовать себя частью общества - делать что-то во благо своего двора, улицы, дома, города по типу проекта „Сделаем!“. Через общую гражданскую инициативу мы можем больше сплотиться. И в этих же рамках можно и язык изучать.

Например, через фонд можно ходатайствовать о поддержке проектов на тему интеграции и культурной деятельности. Очень многие культурные, недоходные организации обращаются в Фонд интеграции. И мы помогаем финансовой, в рамках проектных конкурсов, или организаторской поддержкой.