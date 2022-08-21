21.08.2022, 09:39
ВИДЕО | Канада выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
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В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады оказались сильнее финской сборной, бронзовыми призерами стали шведы. Сборная России пропустила чемпионат из-за отстранения со стороны IIHF
Молодежная сборная Канады по хоккею до 20 лет выиграла чемпионат мира в Эдмонтоне, который был проведен вместо турнира, завершенного в декабре досрочно из-за коронавируса.
В финале канадцы победили финнов со счетом 3:2.
Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, которая переиграли Чехию со счетом 3:1.
Молодёжная сборная Канадцы выиграла чемпионат мира в 19-й раз.
Молодежная сборная России принимала участие в турнире в декабре, но не участвовала в переигровке из-за отстранения по решению IIHF.