В Подмосковье в результате подрыва машины погибла дочь Александра Дугина. Его называют „мозгом Путина“

Следователи возбудили уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина при взрыве автомобиля в Подмосковье, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Было заведено дело по п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. По данным следствия, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, когда около 21:00 в машине сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание.

„Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина“, — уточнили в СК. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования гибели Дугиной. „Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области“, — говорится в сообщении.

Как писал Telegram-канал 112, после автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино было перекрыто. По данным канала, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля „Традиция“ в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. Позже он прибыл на место взрыва, передает Mash.



Основной версией произошедшего считают покушение на убийство.



Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции. Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов, напоминает РБК.