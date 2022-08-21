21.08.2022, 10:00
ВИДЕО | Украинский боец ММА нокаутировал поляка на 5-й секунде
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Украинец Богдан Гнидко отправив соперника в нокаут на пятой секунде поединка и установил новый исторический рекорд KSW.
Украинский боец ММА Богдан Гнидко одержал эффектную победу нокаутом в поединке с поляком Дамианом Пивоварчиком.
Бой состоялся в рамках гала-концерта KSW 73 в Варшаве и закончился спустя всего пять секунд после его начала. Именно столько понадобилось Гнидко, чтобы победить оппонента.
Быстрая победа украинского спортсмена, стала новым историческим рекордом KSW (польской организации, занимающейся организацией боев ММА). Предыдущий рекорд, принадлежал Лукашу Юрковскому, который в 2004 году одержал победу на 9 секунде боя.