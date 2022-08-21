Международные соревнования по хоккею в 2023 году, пройдут без сборной России

„Роccия и Белоруccия по-прежнему не допуcкаютcя к cоревнованиям в cледующем cезоне. Решения по ним будут обновлятьcя от cезона к cезону“, — приводит слова Тардифа журналист Крис Питерс в своем Twitter.

Также глава IIHF уточнил, что организация оставила вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Белоруссии на усмотрение национальных федераций.

В феврале совет IIHF отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.