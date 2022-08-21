Хоккей
21.08.2022, 09:06

Международные соревнования по хоккею в 2023 году, пройдут без сборной России

 
Venemaa hokimehed
Venemaa hokimehed
ФОТО: Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Scanpix

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Белоруссии не будут выступать в турнирах под эгидой организации в 2023 году.

„Роccия и Белоруccия по-прежнему не допуcкаютcя к cоревнованиям в cледующем cезоне. Решения по ним будут обновлятьcя от cезона к cезону“, — приводит слова Тардифа журналист Крис Питерс в своем Twitter.

Также глава IIHF уточнил, что организация оставила вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Белоруссии на усмотрение национальных федераций.

В феврале совет IIHF отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

RusDelfi
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