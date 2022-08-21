ВИДЕО и ФОТО | 20 августа живых цветов у места, где стоял танк, стало еще больше(49)
20 августа, спустя 4 дня после демонтажа памятника-танка, нарвитяне продолжают нести цветы и свечи к тому месту, где он привычно стоял много лет.
В начале седьмого вечера корреспонденты RusDelfi приехали к памятному для нарвитян месту.
В жару живые цветы начали вянуть и энтузиасты поставили часть букетов в воду, какие-то пересадили в землю.
Марина вместе с другими женщинами сначала собрали цветы, потом распределили их по горшкам, почистили место и решают, как лучше их выставить, чтобы было хорошо видно, сохранилась бы форма сердца. Она отказывается от интервью со словами, что здесь нет организатора, все приезжают добровольно и от чистого сердца наводят порядок. Кстати, сегодня все больше привозят цветы в горшках. А по словам продавца цветочного киоска, выручка с 16 по 19 августа выросла вдвое, а 20 августа - еще больше.
Рядом между двух деревьев прибили деревянную рейку, на ней висят детские рисунки с танком.
Ленты с датой 16 августа и свечи пока лежат в стороне. Когда начнет темнеть, свечи расставят и, если не будет сильного ветра, вновь зажгут, как и в предыдущие несколько дней.
Пока родители наводят порядок, дети бегают рядом.
Подъехали две машины с полицией. Затем, в течение получаса, еще три. Мужчина, пенсионер, который сюда приезжает каждый день, сказал, что раньше он не видел столько полиции. Сошлись на том, что, скорее всего, такой усиленный наряд из-за праздника. „Но никто из собравшихся не планирует никаких провокаций, мы мирные, нам память важна“, - сказал он. Мужчина рядом предположил, что, возможно, полиция охраняет как раз их от потенциальных провокаторов, потому что среди них нет буйных.
По ощущениям словно немного что-то изменилось: если 16-19 августа, приезжая к памятнику, чувствовалась только боль, бессилие и скорбь собравшихся горожан, то сегодня в голосах звучит больше надежды. Впрочем, некоторые женщины и сегодня, говоря о переносе танка в музей, начинают плакать. Они говорят, что все равно продолжат приезжать на это место. Семейная пара напоминает, что оно „на крови и костях“, это не просто точка на карте. И именно поэтому место памятнику здесь, считают горожане. „Нам это место дорого, важно для нас, - делится девушка, приехавшая к месту, где раньше стоял танк, вместе с мужем. - С детства родители приучили нас ходить сюда. Мы вспоминали прадедов, о которых нам рассказывали родители, когда свадьба у нас была, тоже приезжали к нему с благодарностью, 9 мая всегда здесь. С танком ушла частичка души, в которую залезли, покапались. Не должно быть так“.
„С двух лет себя помню, когда мы здесь проезжали, мама говорила: „Смотри - танк“. Я привыкла к нему. А теперь смотрю, а его нет“, - вспоминает другая женщина.
Задаем вопрос молодому человеку, почему ему важно быть здесь в этот день. Он вежливо отказывается, сославшись на то, что на крупном предприятии, на котором он работает, спущено внутреннее распоряжение: не писать, не комментировать, не репостить, не выкладывать фото, связанные с демонтированными памятниками. Его коллегам уже „досталось“.
Смотрите в видео, что говорят нарвитяне в этот день.
20 августа, в День независимости, в Нарве состоялось много мероприятий. В соцсетях звучали призывы бойкотировать концерты и другие события, приуроченные ко Дню независимости. Вечером, после поездки к месту, где стоял танк, корреспонденты заехали в Vaba Lava. В начале концерта народу было немного, но к 22:00 уже почти 250 участников находились у сцены в Культурном дворе театрального центра.