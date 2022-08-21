ВИДЕО и ФОТО | 20 августа живых цветов у места, где стоял танк, стало еще больше

В начале седьмого вечера корреспонденты RusDelfi приехали к памятному для нарвитян месту.

В жару живые цветы начали вянуть и энтузиасты поставили часть букетов в воду, какие-то пересадили в землю.

Марина вместе с другими женщинами сначала собрали цветы, потом распределили их по горшкам, почистили место и решают, как лучше их выставить, чтобы было хорошо видно, сохранилась бы форма сердца. Она отказывается от интервью со словами, что здесь нет организатора, все приезжают добровольно и от чистого сердца наводят порядок. Кстати, сегодня все больше привозят цветы в горшках. А по словам продавца цветочного киоска, выручка с 16 по 19 августа выросла вдвое, а 20 августа - еще больше.



Рядом между двух деревьев прибили деревянную рейку, на ней висят детские рисунки с танком.

Ленты с датой 16 августа и свечи пока лежат в стороне. Когда начнет темнеть, свечи расставят и, если не будет сильного ветра, вновь зажгут, как и в предыдущие несколько дней.

Пока родители наводят порядок, дети бегают рядом.

Подъехали две машины с полицией. Затем, в течение получаса, еще три. Мужчина, пенсионер, который сюда приезжает каждый день, сказал, что раньше он не видел столько полиции. Сошлись на том, что, скорее всего, такой усиленный наряд из-за праздника. „Но никто из собравшихся не планирует никаких провокаций, мы мирные, нам память важна“, - сказал он. Мужчина рядом предположил, что, возможно, полиция охраняет как раз их от потенциальных провокаторов, потому что среди них нет буйных.