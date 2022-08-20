ВИДЕО RUSDELFI | Андрус Ансип: за цену на электричество благодарите Путина

Несмотря на то, что перенос советских памятников воспринимается очень резко некоторыми жителями Эстонии, Ансип считает, что этого процесса не избежать ни бывшим странам Восточного блока, ни даже западноевропейским. В качестве примера бывший премьер-министр привел снос памятника генералу Эмилю Стормсу в Брюсселе (памятник неоднократно подвергался вандализму и в 2020 году муниципальные власти Брюсселя объявили, что он будет перемещен в Королевский музей Центральной Африки для „контекстуализации“ - прим.пер). “Когда-то он был уважаемым человеком. А потом выяснилось, что он виновен в смерти миллионов людей. Вот так. Был памятник, и нет памятника“, — заметил Ансип. Политик считает, то с нарвским танком точно такая же ситуация.

Также Ансип не согласен, что перенос танка поставил крест на интеграции русскоговорящих людей в эстонское общество. „Не может такого быть, что интеграция возможна только с танком, а без танка никак не получится“, — заметил он.

За кризис на рынке электроэнергии Ансип считает что нужно „поблагодарить“ Путина. Начатая им война в Украине положила конец надеждам покупать дешевую электроэнергию и природный газ у России. Выход из этой ситуации Андрус Ансип видит только в инвестировании. По его мнению, необходимо создавать производственные мощности электроэнергии у нас в Эстонии дополнительно, что бы не страдать от дефицита.

Ансип также считает, что и про визовую политику Эстонии в отношении России стоит спросить у Владимира Путина. „После Второй мировой войны прошло более двадцати лет до того, как люди в западной Европе снова стали читать Гете и Шиллера. Гете и Шиллер не были виноватыми в нацистских преступлениях. Вагрена многие не уважают и по сей день“, — подметил депутат Европарламента. Такое отношение к немцам сложилось у людей в подсознании.

Андрус Ансип является сторонником коллективной ответственности русского народа за преступления Путина. „Они же сами выбрали себе такого президента“, — подчеркнул он.

Также Ансип призвал не делить Эстонию на русских и эстонцев. Он привел данные, что по результатам опросов, 30% русскоязычных людей поддерживали перенос танка Т-34 из Нарвы в музей.