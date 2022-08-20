ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (178-й день) | Взрывы по всему Крымскому полуострову и запрет массовых мероприятий в Киеве
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник. Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. Информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развозжаев.
„К сожалению, [беспилотник] сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет“, — написал Развозжаев в телеграме.
Позже чиновник заявил, что беспилотник все-таки был сбит „прямо над штабом флота“, из-за чего упал на его крышу и загорелся.
Мэр Мелитополя сообщил, что ночью в оккупированном городе были взрывы. По предварительным данным, удару подверглась одна из российских военных баз в районе аэродрома, заявил Иван Федоров. „Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор“, — отметил Федоров. (Медуза)
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил об обстреле Вознесенска в Николаевской области. По его словам, ракетный удар был нанесен по жилой пятиэтажке и частным домам. В результате пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка.
В результате войны России против Украины погибли как минимум 363 ребенка. В результате войны России против Украины погибли как минимум 363 ребенка, еще 718 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Генпрокуратура Украины.
Очевидцы сообщают о работе ПВО над Оленевкой — еще одним населенным пунктом в Крыму. Сегодня сообщалось о работе ПВО над Евпаторией, Бахчисараем и поселоком Молочным в Сакском районе.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Основные усилия россиян на Славянском направлении сосредоточены на возобновлении наступательных действий. Противние вел наступательные бои в направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Долгенькое - Курулька. Все эти попытки были пресечены ВСУ.
На Донецком направлении россияне наступают на Бахмут.
На Краматорском направлении зафиксированы попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. Эти попытки закончились неудачей.
На Бахмутском направлении российские силы пытались улучшить тактическое положение наступательными и штурмовыми действиями в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Везде получили „жесткий отпор“.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опросное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.
На этих и большинстве других направлений российские войска продолжали вести артиллерийские и ракетные обстрелы и наносить авиаудары по населенным пунктам.
В оккупированном Мариуполе совершено покушение на назначенного российскими военными „мэра“ города Константина Ивашенко, сообщает корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По информации Руденко, на въезде в зоопарк, куда ехал Иващенко, было заложено взрывное устройство. В момент прибытия „мэра“ произошел взрыв. Иващенко не пострадал. На месте работают саперы.
Ранее несколько покушений было совершено на чиновников оккупированной Херсонской области. В результате одного из них погиб замглавы „администрации“ Новой Каховки Виталий Гура.
В Киеве запретили массовые мероприятия на День независимости Украины. Соответствующее поручение 19 августа вынес начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.
Запрет будет действовать с 22 по 25 августа (День независимости отмечается 24 августа). Причиной названо возможное нанесение ударов со стороны России.
Также властям города поручено в эти дни привлечь „минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева“.
Российское Минобороны обвинило Украину в применении химического оружия. В заявлении военного ведомства утверждается, что 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками отравления.
Украинская сторона пока не комментировала заявление Минобороны РФ.
Депутаты из Великобритании и США заявили, что умышленная авария на Запорожской АЭС по вине России будет расценена как атака на НАТО.
„Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи пять* НАТО“, — написал в твиттере британский депутат, председатель спецкомитета по обороне в Палате общин Тобиас Эллвуд.