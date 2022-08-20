ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (178-й день) | Взрывы по всему Крымскому полуострову и запрет массовых мероприятий в Киеве

В крышу штаба Черноморского флота в Севастополе влетел беспилотник. Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал беспилотник. Информацию об этом подтвердил губернатор города Михаил Развозжаев.

„К сожалению, [беспилотник] сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет“, — написал Развозжаев в телеграме.

Позже чиновник заявил, что беспилотник все-таки был сбит „прямо над штабом флота“, из-за чего упал на его крышу и загорелся.