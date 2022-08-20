Владимир Свет: речь Кариса показывает, какие они с Керсти Кальюлайд разные

Чуть менее года назад Алар Карис был избран президентом Эстонской Республики. Речь президента на День восстановления независимости показывает разницу между ним и его предшественницей Керсти Кальюлайд. Нынешний президент стремится строить мосты, даже несмотря на то, что ситуация в стране к этому не вполне располагает.



Хотя его речь во многом явилась повторением многих ранее высказанных тезисов о войне в Украине, независимости и демократии, кое-что в ней лично меня зацепило. Мне показалось важным, что президент призывает к обсуждению сложных вопросов, связанных с нашей историей и идентичностью. Последние события в Нарве показывают, что уход от принципиальных дискуссий не решает проблем, а только их усложняет. Соглашусь с президентом Карисом, что другой Эстонии у нас нет, и мы не имеем права прятать глаза и избегать дискуссий о том, что действительно важно для нашего общества. Даже если для этого нужно делиться своими страхами и стереотипами.



Показателен в этом смысле и призыв президента к правительству: доверие с Нарвой нужно восстановить. Сегодня очевидно, что с 24 февраля доверие между общинами в Эстонии пошатнулось и именно дефицит доверия является одной из главных проблем сегодняшнего дня. И речь не только о языковом или этническом разделении, но и о тех, у кого разный социальный, образовательный, культурный фон. Останется ли фраза о восстановлении доверия лишь фразой или из этого вырастет программа президента Кариса - покажет время. Но отсутствие патронизирующего, указывающего тона, так характерного для госпожи Кальюлайд, по крайней мере создает предпосылки для таких изменений.



В своей речи Алар Карис не сказал ничего принципиально нового, но я услышал в ней призыв к диалогу. Будет ли этот призыв услышан, зависит от каждого из нас.