Юный эстонский футболист сменил клуб в Италии

Как сообщает FCInternews, „Интер“ и „Торино“ достигли договоренности о переходе молодого эстонского футболиста.

19-летний Юргенс станет вторым игроком „Интера“, переехавшим в Турин этим летом. Туда же на правах аренды, перебрался австриец Валентино Лазаро (26 лет).

Юргенс переехал в Италию в 2019 году, когда перешел из „Нымме Юнайтед“ в клуб „Эллас Верона“. Он провел год в аренде в молодёжной команде „Ромы“ до 17 лет, прежде чем его купили в молодёжную команду „Интер“ до 18 лет за 225 000 фунтов стерлингов.

За свою карьеру эстонский футболист отыграл 31 матч в высшей молодежной лиге Италии Primavera, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Юргенс подписал трехлетний контракт с „Торино“, который в прошлом году занял десятое место в Серии А.