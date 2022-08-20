В Дагестане в тяжелой аварии с участием гражданина ЭР погибли восемь человек

20 августа 2022 года, приблизительно в 2:30, на 30 км автодороги „Кочубей - Нефтекумск - Минводы“, в Ногайском районе, 60-летний водитель автомобиля Ford Transit, по предварительной информации, уснув за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF FT105 под управлением 73-летнего гражданина Эстонии, пишет mvdrus.

В результате ДТП водитель Ford Transit и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте происшествия.

Водитель фуры и ещё 5 пассажиров Ford Transit, в том числе 10-летний ребёнок, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в последующем одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась.