Сегодня - второй день рождения не только Эстонии, но и Алексея Навального(22)
Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, опубликовал в социальных сетях пост, в котором напоминает, как два года назад его пытались отравить спецслужбы. Политик отмечает, что виновные до сих пор не наказаны. 20 августа он называет своим вторым днем рождения, поскольку по счастливой случайности отравление не привело к летальному исходу.
20 августа. Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился.
Просто для памяти, сухая констатация. Спустя два года:
1. Уголовного дела так и не возбудили, что б там Путин не врал. Официального расследования не было.
2. До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России:
Навального не травили „Новичком“, он впал в кому сам по себе.
или
Навального отравили „Новичком“, но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации.
Чиновники, начиная с самого высшего уровня - с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий.
3. Найдены и установлены почти все непосредственные участники группы убийц. Все они - сотрудники ФСБ. Доказано, что на их счету несколько неудачных попыток отравлений (Дмитрий Быков, Владимир Кара-Мурза) и несколько состоявшихся убийств (Никита Исаев, Тимур Куашев, Руслан Магомедрагимов). Скорее всего, это вершина айсберга.
4. Никто из группы ФСБ-шников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева - незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили.
5. От того, что я выжил, Кремль поймал такую огорчуху, что посадил меня сначала на 3,5 года, а потом и на 9 лет.
6. Вся эта ситуация настолько изобличила и самого Путина, и его систему, настолько показала не только преступность, но и дисфункциональность, провальность его режима, что, очевидно, сильно повлияла на всю политическую систему России. Эта система отбросила любую маскировку и к концу января 2021 года стала репрессивна и авторитарна уже совсем без оговорок.
Вот что значит неудачно намазать трусы „Новичком“.