Сегодня - второй день рождения не только Эстонии, но и Алексея Навального

20 августа. Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился.

Просто для памяти, сухая констатация. Спустя два года:

1. Уголовного дела так и не возбудили, что б там Путин не врал. Официального расследования не было.

2. До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России:

Навального не травили „Новичком“, он впал в кому сам по себе.

или

Навального отравили „Новичком“, но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации.

Чиновники, начиная с самого высшего уровня - с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий.

3. Найдены и установлены почти все непосредственные участники группы убийц. Все они - сотрудники ФСБ. Доказано, что на их счету несколько неудачных попыток отравлений (Дмитрий Быков, Владимир Кара-Мурза) и несколько состоявшихся убийств (Никита Исаев, Тимур Куашев, Руслан Магомедрагимов). Скорее всего, это вершина айсберга.

4. Никто из группы ФСБ-шников не привлечен к ответственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева - незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили.

5. От того, что я выжил, Кремль поймал такую огорчуху, что посадил меня сначала на 3,5 года, а потом и на 9 лет.

6. Вся эта ситуация настолько изобличила и самого Путина, и его систему, настолько показала не только преступность, но и дисфункциональность, провальность его режима, что, очевидно, сильно повлияла на всю политическую систему России. Эта система отбросила любую маскировку и к концу января 2021 года стала репрессивна и авторитарна уже совсем без оговорок.

Вот что значит неудачно намазать трусы „Новичком“.