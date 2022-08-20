„Превратились в антироссийский гадюшник“. Памфилова в разговоре с Путиным высказалась о странах Балтии

„Вы знаете, я-то думала, что они сейчас ударят по кампании, которая будет, и будут потом наращивать усилия к президентской кампании. Но они не оправдали моих надежд, они начали с прошлой кампании и решили выбросить такую информацию, что депутаты нелегитимны и поэтому подписанные соглашения с ЛНР и ДНР не имеют смысла. Далеко зашли. Но этот „мыльный пузырь“ очень быстро лопнул, потому что даже эксперты, которые к нам относятся довольно критически, просто брезгливо шарахнулись. Я полагаю, что таких „пузырей“ они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся“.