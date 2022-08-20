ФОТО | В Старый порт Таллинна зашел американский эсминец

„Я очень рад возможности доставить корабль и нашу команду в Таллинн, чтобы продолжить развитие тесного сотрудничества с Эстонией и Силами обороны Эстонии, — сказал командир Paul Ignatius капитан-лейтенант Аарон Арки. - Таллинн — это наш первый визит в порт на Балтийском море, и мы заинтересованы в том, чтобы познакомиться с богатой культурой региона. Я с нетерпением жду встречи с гостями на борту эсминца Paul Ignatius и благодарен за эту возможность“.